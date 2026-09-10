El Carita y el Tijerillas: los dos cabecillas implicados en ataques contra comercios en Escuintla

Winder Joel Calderón Maldonado, alias el Carita, y David Quinteros López, alias el Tijerillas, son los dos cabecillas que, según la Policía Nacional Civil (PNC), estarían implicados en los ataques armados contra tres comercios en Escuintla el pasado 19 de agosto.

De acuerdo con la investigación, ambos habrían exigido al menos Q300 mil a los empresarios para no atentar contra su personal y también planeaban exigir cuotas de extorsión a una cadena de restaurantes.

Según uno de los investigadores, Quinteros López es considerado el “Rey de las extorsiones” de estructuras de imitadores y contrata a pandilleros para vigilar los negocios y en algunos casos, disparar hacia los locales comerciales.

Luego de generar temor entre las víctimas, exige una cuota inicial de extorsión y posteriormente pagos semanales, quincenales y mensuales.

La policía indicó que Calderón y Quinteros fueron aislados en la cárcel de Mariscal Zavala.

Además, detalló que tras los ataques, la PNC capturó a tres sospechosos que estarían vinculados con los hechos. La policía los identificó como Laura Margarita Dávila Lutín, de 23 años; Estaban Leonel Méndez González, 21, y Bryan Ernesto Contreras Hernández, 23.

El antecedente de Calderón Maldonado

Calderón Maldonado ha sido señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la banda Los Sureños.

Fue detenido el 15 de marzo del 2021 en la colonia Santa Clara, zona 3 de Escuintla, por extorsión. Según investigaciones anteriores, desde la cárcel Canadá, en Escuintla, coordinaba extorsiones, secuestros y asesinatos mediante llamadas telefónicas.

En el 2021, mientras permanecía en prisión, fue notificado de una segunda investigación por asesinato.

Además, mediante llamadas interceptadas, se estableció que Calderón Maldonado ordenaba extorsionar a comerciantes y empresarios de Escuintla.

Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I.

El Tijerillasy las extorsiones

Quinteros López también ha sido señalado por las autoridades por coordinar extorsiones desde prisión.

En noviembre del 2019, la PNC señaló queTijerillas, coordinaba desde la Granja de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango, unas 200 llamadas diarias de extorsión junto con otros tres reclusos.

Según las autoridades, las llamadas eran dirigidas principalmente a transportistas, a quienes amenazaban de muerte. La PNC identificó entonces a Quinteros López como un extorsionista imitador, es decir, una persona que se hacía pasar por integrante de una pandilla o del crimen organizado para intimidar a sus víctimas. El caso fue detectado después de una requisa en Cantel durante la primera semana de noviembre del 2019.