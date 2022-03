Elección MP: Candidatos presentaron pruebas por objeciones y Postuladora sin definir exclusión

Los 5 aspirantes a fiscal general y Jefe del Ministerio Público (MP) presentaron sus pruebas de descargo, esto luego de que la Comisión de Postulación diera trámite a los 13 impedimentos promovidos en su contra, las cuales serán analizados y evaluados el próximo miércoles.

Sin embargo, esto no implica una exclusión de los candidatos; el secretario de dicha sala de trabajo, Luis Aragón Solé explicó que las mismas podrían afectar en los puntos de la tabla de gradación; no obstante, la misma no contempla la idoneidad en ninguno de sus apartados.