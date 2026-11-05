En diez días, la MS retuvo tres veces a guardias penitenciarios, admite Mingob

En menos de dos semanas, integrantes de la Mara Salvatrucha (MS) protagonizaron dos episodios de retención de guardias del Sistema Penitenciario (SP). El primero ocurrió el 25 de octubre del 2026 en la cárcel de Máxima Seguridad Renovación 1, mientras que el segundo se registró el 4 de noviembre en ese centro en Escuintla y en El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó que los incidentes ocurrieron en sectores ocupados por integrantes de la pandilla de MS. Aunque la retención de personal penitenciario implicó coacción sobre los custodios, la cartera sostiene que no hubo violencia física y rechaza que los hechos constituyeran motines.

Primera retención: seis guardias en Renovación 1

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), el 25 de octubre las autoridades recibieron una alerta sobre la retención de al menos seis guardias del SP por parte de pandilleros de la MS recluidos en Renovación 1.

A las 6 horas, un grupo de policías llegó al centro penitenciario para efectuar un operativo. Sin embargo, el director de la prisión negó inicialmente que se estuviera registrando la retención de personal.

Los agentes permanecieron en el lugar y fue hasta las 15.30 horas, después de que concluyera el partido entre Barcelona y Real Madrid, cuando las autoridades penitenciarias admitieron que había guardias retenidos. Los custodios fueron liberados después de las 16 horas.

En una requisa el lunes 26 de octubre, las autoridades incautaron dos armas de fuego y teléfonos celulares a reclusos de la MS.

Consultado sobre ese incidente, el Ministerio de Gobernación confirmó que la situación fue controlada y que los privados de libertad involucrados fueron reubicados.

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Segundo incidente: retenciones en Renovación 1 y El Boquerón

El 4 de noviembre se registró un nuevo episodio de retención de guardias del Sistema Penitenciario (SP), esta vez en Renovación 1, en Escuintla, y El Boquerón, en Santa Rosa.

En Renovación 1, al menos 21 guardias habrían sido retenidos por privados de libertad. De ese grupo, seis fueron liberados alrededor de las 23.45 horas del 4 de noviembre, mientras que los otros 15 recuperaron su libertad aproximadamente a las 00.18 horas del 5 de noviembre.

En El Boquerón se desconoce cuántos guardias fueron retenidos. El Mingob confirmó el incidente, pero no proporcionó detalles sobre la cantidad de custodios involucrados ni las circunstancias de su liberación.

Las autoridades del Ministerio de Gobernación informaron públicamente de lo ocurrido unas 16 horas después, del incidente.

En un comunicado emitido el 5 de noviembre, la institución reconoció los hechos y confirmó que los trabajadores habían recuperado su libertad.

"Se suscitó la retención temporal no violenta de guardias en los dos centros penales referidos, quienes ya fueron liberados", señaló el Mingob.

La institución informó que se habían iniciado inspecciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la retención.

"En este momento, se están llevando a cabo inspecciones de acuerdo con los protocolos correspondientes con el fin de verificar los hechos suscitados y establecer las posibles causas que provocaron la retención temporal de los guardias", detalló el comunicado.

Gobernación reconoce coacción, pero descarta violencia física

Consultado por Prensa Libre sobre la diferencia entre un motín y una retención de guardias, el Ministerio de Gobernación explicó que no se registró una toma de control de los centros penitenciarios.

"Obviamente hay cierto tipo de coacción ejercida sobre los guardias para retenerlos, pero sin llegar a una violencia física", respondió la institución.

La cartera dijo que los incidentes ocurrieron en sectores donde permanecen recluidos integrantes de la Mara Salvatrucha.

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Un vehículo blindado del Ejército de Guatemala llegó a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, tras la retención de guardias del Sistema Penitenciario por integrantes de la Mara Salvatrucha (MS). (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

¿Hubo intentos de fuga o exigencias de los pandilleros?

Consultado sobre la posibilidad de que durante los incidentes recientes se hubieran registrado fugas o intentos de evasión, el Ministerio de Gobernación indicó que no contaba con reportes de ese tipo.

"No tenemos noticias de fuga, pero igual estamos haciendo las verificaciones", respondió la institución.

Sobre las exigencias que los pandilleros habrían planteado para liberar a los custodios, la cartera indicó que no se habían identificado solicitudes específicas.

"No se tenían requerimientos concretos del porqué de sus acciones", añadió.

Fuerzas combinadas mantienen acciones de seguridad

Después de las retenciones del 4 de noviembre, la cartera del interior informó que continuaban los protocolos de seguridad en ambos centros penitenciarios.

"Se mantienen las acciones de seguridad de las fuerzas combinadas en los centros penitenciarios referidos para garantizar el orden", señaló el comunicado.

"Continuaremos informando oportunamente sobre los avances, conforme los hechos sean verificados y las inspecciones arrojen resultados concretos", agregó.

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“El Diabólico” y los antecedentes de motines en el 2025

El 22 de agosto del año pasado, 13 guardias permanecían retenidos en El Boquerón y Pavoncito: seis en el primero y siete en el segundo.

Los acontecimientos ocurrieron después de otros episodios de violencia penitenciaria, incluido el asesinato del guardia Pedro Velásquez Alonzo durante los disturbios registrados en El Boquerón el 14 de agosto del 2025.

Según los informes policiales de 2025, los pandilleros exigían el traslado de cinco cabecillas de la MS recluidos en Renovación 1.

Una fuente del Sistema Penitenciario atribuyó esos motines a la influencia de Jorge Yahir de León Hernández, alias El Diabólico.

De León Hernández había sido trasladado a Renovación 1 el 31 de julio del 2025. Días después, las autoridades le incautaron Q192 mil en efectivo, dinero que presuntamente había ingresado al penal con ayuda de custodios.

El cabecilla también solicitó una colchoneta y ser reubicado dentro de la prisión. Ambas peticiones fueron concedidas, según informó entonces el Ministerio de Gobernación.