EN VIVO: Comisión incluye a 3 aspirantes más y completa lista de 12 candidatos a fiscal general

La Comisión Postuladora para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) sesiona este lunes 20 de abril para integrar la nómina de seis candidatos que trasladará al presidente de la República, Bernardo Arévalo.

La elección del próximo fiscal general forma parte de las elecciones de segundo grado en Guatemala.

La Comisión concluyó la fase de calificación de aspirantes tras una jornada que se extendió hasta la madrugada del sábado 18 de abril y definió a los nueve candidatos que avanzaron en el proceso.

Tras el proceso de calificación, solo nueve aspirantes superaron los 75 puntos establecidos como nota mínima, aunque se requerían al menos 12 perfiles para integrar la nómina.

En el proceso fueron evaluadas 48 personas con la tabla de gradación, que midió aspectos como la preparación académica, la experiencia profesional y la ética. Solo nueve superaron la calificación requerida para pasar a la siguiente fase.

La sesión continúa para definir quién podría ser el próximo fiscal general del país. El cargo lo ocupa actualmente Consuelo Porras.

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20 de abril 2026, 15:52h Brenda Dery Muñoz queda fuera de nómina en votación de comisión

La Comisión de Postulación deja fuera a Brenda Dery Muñoz en la votación para integrar la nómina de candidatos a fiscal general, al no alcanzar los votos requeridos. Según el conteo, obtiene seis votos a favor y nueve en contra.

A favor votan José Andrés Reyes, Mario Raúl García, Patricia Gámez, Julio César Cordón, Pablo Alberto Maldonado y Nery Leonel Anleu, mientras Alicia del Carmen Franco, Enrique Sánchez Usera, Luis Antonio Ruano, Henry Manuel Arriaga, Claudia Paredes, Luis Roberto Aragón, Arturo Saravia, José Donald González y Luis Felipe Lepe emiten voto en contra.

20 de abril 2026, 15:47h César Augusto Ávila Aparicio integra nómina en votación de comisión

La Comisión de Postulación incluye a César Augusto Ávila Aparicio en la nómina de candidatos a fiscal general, luego de alcanzar los votos requeridos en la votación. Según el conteo, recibe el respaldo de ocho comisionados.

A favor votan Alicia del Carmen Franco, Enrique Sánchez Usera, Mario Raúl García, Henry Manuel Arriaga, Claudia Paredes, Julio César Cordón, José Donald González y Luis Felipe Lepe, mientras José Andrés Reyes, Luis Antonio Ruano, Patricia Gámez, Luis Roberto Aragón, Arturo Saravia, Pablo Alberto Maldonado y Nery Leonel Anleu emiten voto en contra.

20 de abril 2026, 15:41h María Consuelo Porras queda fuera de nómina en primera votación

La Comisión de Postulación deja fuera a María Consuelo Porras, actual fiscal general, en la primera votación para integrar la nómina de seis candidatos, al no alcanzar los votos necesarios. María Consuelo Porras Argueta obtiene seis votos a favor y nueve en contra, según el conteo oficial.

A favor votan Alicia del Carmen Franco, Enrique Sánchez Usera, Henry Manuel Arriaga, Claudia Paredes, José Donald González y Luis Felipe Lepe, mientras José Andrés Reyes, Mario Raúl García, Luis Antonio Ruano, Patricia Gámez, Luis Roberto Aragón, Julio César Cordón, Arturo Saravia, Pablo Alberto Maldonado y Nery Leonel Anleu emiten voto en contra.

En una primera votación María Consuelo Porras, actual fiscal general, no integra la nómina de seis candidatos a fiscal general.

Obtiene solo 6 votos a favor y 9 en contra. pic.twitter.com/a1oWIiSKVs — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 20, 2026

20 de abril 2026, 15:21h Aprueban por unanimidad lista de 12 aspirantes a fiscal general pese a nota mínima

La lista de aspirantes elegibles la encabeza María Consuelo Porras, con 92.33 puntos, seguida de César Augusto Ávila Aparicio, 92.13, y Brenda Dery Muñoz Sánchez, 90.86, según la Comisión de Postulación. También integran la nómina Julio Rivera Clavería, Walter Paulino Jiménez Tejax, Gabriel Estuardo García Luna, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, José Manuel Quinto Martínez y Henry Alejandro Elías Wilson.

Además, la comisión incluye a Raúl Estuardo López Rodríguez, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos y Zoila Tatiana Morales Baldizón, quienes no alcanzan los 75 puntos, para completar los 12 aspirantes. Según lo acordado, no se modifica la línea de corte y los comisionados entregan sus teléfonos celulares para evitar comunicación externa durante la sesión.

20 de abril 2026, 14:54h Comisionado prioriza el expediente de Consuelo Porras



El comisionado Enrique Sánchez Usera, decano de Universidad Panamericana, prioriza el expediente de María Consuelo Porras, actual fiscal general. La postuladora planea hoy elaborar la nómina de seis candidatos a fiscal general.

El comisionado Enrique Sánchez Usera, decano de Universidad Panamericana, prioriza el expediente de María Consuelo Porras, actual Fiscal General. La postuladora planea hoy elaborar la nómina de seis candidatos a fiscal general.



Fotografía: Javier González. pic.twitter.com/T6ISYgDv1w — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 20, 2026

20 de abril 2026, 14:42h Comisionados aprueban agenda para la reunión



Esta es la agenda propuesta para este día en la Comisión de Postulación. El objetivo es elegir a candidatos de nómina que será enviada al presidente Bernardo Arévalo.

20 de abril 2026, 14:36 h Inicia sesión de Comisión de Postulación

Con más de una hora de retraso, comisionados inician sesión en la que integrarán la nómina de candidatos para fiscal general.

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