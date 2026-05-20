Encargados de cárcel de Cantel afirmaron que reo murió por covid-19, pero análisis reveló tortura; juez los condena a 18 años

El Tribunal Segundo de Quetzaltenango condenó a 18 años de prisión al exalcaide Carmelo López Velázquez y al exsubdirector Luis Osvaldo Rivera García por la muerte del recluso Allan de León Uluán en la Granja Penal de Cantel, Quetzaltenango, en el 2020.

El recluso había sido consignado por supuesta portación de arma de fuego, pero en lugar de llevarlo al preventivo para hombres de Quetzaltenango lo trasladaron a la referida granja penal, donde hay reos condenados.

Carlos Martínez, abogado de la madre del recluso fallecido, indicó que esta sentencia marca un precedente para las víctimas de extorsiones, torturas y chantajes en el ámbito nacional.

Indicó que la sentencia, dictada el martes 19 de mayo, fue por el delito de homicidio en comisión por omisión.

Explicó que el Código Penal establece que quien tiene el deber jurídico de resguardar también responde como si hubiera cometido el delito cuando incumple sus funciones, como ocurrió en este caso.

Añadió que los dos sentenciados no solo abusaron de su poder al trasladar al recluso a una prisión para cumplimiento de condena, cuando la víctima estaba en un preventivo, sino que además, al percatarse de que había obtenido su libertad por una sentencia absolutoria, junto con cómplices aumentaron la cantidad de la denominada “talacha” que exigían.

Durante dos años, los sentenciados y sus cómplices exigieron al menos Q200 mil de “talacha”; sin embargo, por Q6 mil que no fueron entregados le quitaron la vida al recluso.

El abogado añadió que los sentenciados afirmaron que el recluso murió por covid-19, cuando el examen forense reveló que la causa de la muerte fue tortura.

Además, hizo un llamado para que las víctimas denuncien estos actos de corrupción en las prisiones. Reiteró que esta sentencia sienta un precedente.

La madre del recluso también hizo un llamado a denunciar este tipo de abusos dentro de las prisiones.

Externó que “sí hay justicia en Guatemala, pero hay que denunciar a estas personas corruptas”.

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Manifestó que su situación ha sido difícil por el “desgaste emocional”, ya que el padre de su hijo murió seis meses después de enterarse de lo sucedido.

Remarcó que su hijo no era delincuente y que, cuando lo mataron, ya estaba por salir tras ser absuelto.

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