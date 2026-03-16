Enfrentamiento en El Tejar deja dos presuntos sicarios capturados y un agente de la PNC herido

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Enfrentamiento en El Tejar deja dos presuntos sicarios capturados y un agente de la PNC herido

Policía captura en El Tejar, Chimaltenango, a dos presuntos pandilleros señalados de ataque armado.

la Redacción

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AGENTE DE LA PNC HERIDO EN EL TEJAR

Bomberos atienden a agente de la PNC herido en enfrentamiento armado con sicarios en El Tejar, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 16 de marzo, tras un enfrentamiento armado en El Tejar, Chimaltenango, agentes capturaron a dos presuntos sicarios, supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha.

Añadió que, durante la acción policial, un agente resultó herido y fueron incautadas armas de fuego.

Según la PNC, los dos detenidos son presuntos responsables de haber cometido un ataque armado el 15 de marzo, en el que murieron dos personas y otras tres resultaron heridas; por ese hecho eran investigados.

“Con esto se evita otro ataque contra un ciudadano”, afirmó la PNC.

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Los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar reportaron que el incidente se registró en el ingreso a la colonia Monterrey Méndez.

Añadieron que auxiliaron al agente de la PNC y luego lo trasladaron a un hospital.

Según fuentes policiales, el chaleco antibalas evitó que el uniformado sufriera una herida más grave.

Las autoridades también incautaron una motocicleta.

Para ver más: Video muestra el ataque mortal contra Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar

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