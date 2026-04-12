Equipo de sonido, cigarros y celulares: Así fue la requisa en la cárcel de mujeres en Fraijanes 

El Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, llevaron a cabo una requisa en el Centro de Orientación Femenino (COF) , en Fraijanes, Guatemala, este domingo 12 de abril de 2025.

De manera preliminar, informaron que se decomisaron cinco teléfonos celulares, cajas de cigarros, equipo electrónico y monedas de Q1, los cuales serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con el Ejército, el operativo pretendía fortalecer el control interno del centro penitenciario, así como evitar actividades ilícitas y mejorar los protocolos de seguridad.

En lo decomisado destacan televisores y bocinas que fueron extraídas por elementos de las fuerzas militares, la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario.

A su vez, las privadas de libertad fueron registradas en búsqueda de objetos ilícitos.

🚨 Actualización 🚨



El Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, lleva a cabo una requisa en el Centro de Orientación Femenino, ubicado en el municipio de Fraijanes, Guatemala.



Preliminarmente se ha logrado el decomiso de teléfonos celulares,… pic.twitter.com/TGRKqChc3X — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) April 12, 2026

De acuerdo con la PNC, el COF alberga a 1,185 mujeres.

(Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala).

(Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala).

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