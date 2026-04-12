Justicia
Equipo de sonido, cigarros y celulares: Así fue la requisa en la cárcel de mujeres en Fraijanes
Las fuerzas militares de Guatemala ejecutaron este domingo 12 de abril una requisa en el Centro de Orientación Femenino en Fraijanes.
Las fuerzas de seguridad militar y civil requisan el Centro de Orientación Femenino, en Fraijanes, Guatemala, para localizar objetivos ilícitos. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala).
El Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, llevaron a cabo una requisa en el Centro de Orientación Femenino (COF) , en Fraijanes, Guatemala, este domingo 12 de abril de 2025.
De manera preliminar, informaron que se decomisaron cinco teléfonos celulares, cajas de cigarros, equipo electrónico y monedas de Q1, los cuales serán puestos a disposición de las autoridades competentes.
De acuerdo con el Ejército, el operativo pretendía fortalecer el control interno del centro penitenciario, así como evitar actividades ilícitas y mejorar los protocolos de seguridad.
En lo decomisado destacan televisores y bocinas que fueron extraídas por elementos de las fuerzas militares, la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario.
A su vez, las privadas de libertad fueron registradas en búsqueda de objetos ilícitos.
🚨 Actualización 🚨— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) April 12, 2026
El Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, lleva a cabo una requisa en el Centro de Orientación Femenino, ubicado en el municipio de Fraijanes, Guatemala.
Preliminarmente se ha logrado el decomiso de teléfonos celulares,… pic.twitter.com/TGRKqChc3X
De acuerdo con la PNC, el COF alberga a 1,185 mujeres.
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