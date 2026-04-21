Estado de prevención seguirá vigente 15 días más en cinco departamentos del país

El Ejecutivo, por medio del Decreto Gubernativo 6-2026, amplía el estado de prevención en cinco de los siete departamentos que estaban bajo esta medida.

El estado de prevención continúa en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango. La medida no fue ampliada en Petén ni Sacatepéquez.

En lo que va del 2026, el Gobierno ha mantenido esta medida como continuidad de las acciones estatales para prevenir y reprimir ataques contra las fuerzas de seguridad del Estado y el orden público, incluidos los ataques armados contra las autoridades civiles por parte de maras o pandillas.

En enero recién pasado, el Gobierno declaró estado de sitio durante un mes, tras motines en tres cárceles y ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil por parte de pandilleros. Luego optó por el estado de prevención, que en sus ampliaciones ha ido focalizando en ciertos departamentos.

Según el decreto, esta medida permite contar con un marco jurídico para continuar con acciones coordinadas de las fuerzas de seguridad del Estado en los referidos departamentos.

El actual estado de prevención regirá durante 15 días a partir de este 21 de abril, tras la publicación del decreto en el Diario de Centro América.

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Medidas durante el estado de prevención

Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo

Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia

Prohibir la circulación o el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas, impedir su salida de poblaciones determinadas o someterlos a registro

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