Exdiputados condenados por tráfico de influencias buscan revertir sentencia en caso Asalto al Ministerio de Salud

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo programó para este 6 de octubre la audiencia en la que se conocerá la apelación especial planteada contra la condena emitida en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

En la acción, la defensa de los exdiputados Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, Ronald Estuardo Arango Ordóñez y Humberto Leonel Sosa Mendoza solicita que sean absueltos.

La defensa argumenta que durante el desarrollo del debate hubo irregularidades.

Además, solicita que, si los exdiputados no son absueltos, el juicio se repita en otra judicatura.

El 3 de agosto recién pasado, el juicio por tráfico de influencias contra los tres exdiputados llegó a la fase de sentencia.

Luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal de Mayor Riesgo D responsabilizó a los excongresistas del delito de tráfico de influencias continuado.

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El referido tribunal dictó penas de siete años y 11 meses de prisión contra Chavarría y de seis años y cuatro meses contra Arango.

A Sosa le impuso una pena de tres años y nueve meses de prisión, conmutable a razón de Q100 diarios.

En declaraciones a la prensa en agosto, el exdiputado Arango anunció que apelarían la resolución.

Durante el juicio, la Fiscalía documentó que los exdiputados ejercieron influencia sobre Jorge Villavicencio, quien dirigió el Ministerio de Salud entre mayo del 2012 y septiembre del 2014, durante el gobierno del Partido Patriota, para lograr la contratación de personas allegadas en dependencias de esa cartera.

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Con información de Ángel Oliva