Exdiputados condenados por tráfico de influencias buscan revertir sentencia en caso Asalto al Ministerio de Salud

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Exdiputados condenados por tráfico de influencias buscan revertir sentencia en caso Asalto al Ministerio de Salud

Defensa de exdiputados sentenciados en el caso Asalto al Ministerio de Salud busca anular la condena.

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REPARACIÓN DIGNA. CASO ASALTO MINSALUD. 3 EXDIPUTADOS

Los tres exdiputados sentenciados en el caso Asalto al Ministerio de Salud escuchan resolución de la reparación digna en audiencia del 5 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo programó para este 6 de octubre la audiencia en la que se conocerá la apelación especial planteada contra la condena emitida en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

En la acción, la defensa de los exdiputados Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, Ronald Estuardo Arango Ordóñez y Humberto Leonel Sosa Mendoza solicita que sean absueltos.

La defensa argumenta que durante el desarrollo del debate hubo irregularidades.

Además, solicita que, si los exdiputados no son absueltos, el juicio se repita en otra judicatura.

EN ESTE MOMENTO

Este 1 de octubre de 2026, el Renap inició la emisión del DPIME para menores de edad. Sin embargo, los adolescentes que tienen 17 años o están próximos a cumplirlos pueden solicitar anticipadamente su DPI de adulto y recibirlo al cumplir los 18 años. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

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Roberto Arzú participa de una actividad del partido Cabal en Santa Catarina Pinula, el pasado martes 29 de septiembre, un día antes de su separación del partido. (Foto Prensa Libre: Cabal)

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El 3 de agosto recién pasado, el juicio por tráfico de influencias contra los tres exdiputados llegó a la fase de sentencia.

Luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal de Mayor Riesgo D responsabilizó a los excongresistas del delito de tráfico de influencias continuado.

Para leer más: Exdiputado Gudy Rivera queda libre de cargos por caso Asalto al Ministerio de Salud

El referido tribunal dictó penas de siete años y 11 meses de prisión contra Chavarría y de seis años y cuatro meses contra Arango.

A Sosa le impuso una pena de tres años y nueve meses de prisión, conmutable a razón de Q100 diarios.

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En declaraciones a la prensa en agosto, el exdiputado Arango anunció que apelarían la resolución.

Durante el juicio, la Fiscalía documentó que los exdiputados ejercieron influencia sobre Jorge Villavicencio, quien dirigió el Ministerio de Salud entre mayo del 2012 y septiembre del 2014, durante el gobierno del Partido Patriota, para lograr la contratación de personas allegadas en dependencias de esa cartera.

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Con información de Ángel Oliva

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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