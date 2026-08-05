Pago de Q101 mil y disculpas públicas: la reparación digna ordenada contra exdiputados en el caso Asalto al Ministerio de Salud

En el Tribunal de Mayor Riesgo D, este miércoles 5 de agosto se desarrolló la audiencia de reparación digna de los tres exdiputados condenados en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Durante su intervención, la Procuraduría General de la Nación (PGN) también consideró que, debido a que los daños causados fueron morales, la reparación digna debía consistir en una disculpa pública por la contratación de personal cercano a los exfuncionarios Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Sosa.

Tras varios minutos de deliberación, el Tribunal declaró con lugar la también petición de la PGN y le impuso el pago de Q101 mil 142.86 al exdiputado Ronald Arango.

Para los exparlamentarios Humberto Sosa y Aracely Chavarría, el Tribunal ordenó la publicación de disculpas públicas en el Diario Oficial y en un diario de mayor circulación.

Los tres exfuncionarios fueron condenados a penas de entre tres y siete años de prisión por el delito de tráfico de influencias en forma continuada, dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

El 3 de agosto, el Tribunal dictó penas de prisión de siete años y 11 meses contra Chavarría y de seis años y cuatro meses contra Arango. A Sosa le impuso tres años y nueve meses de prisión, conmutables a razón de Q100 diarios. En esa ocasión, en declaraciones a la prensa, Arango indicó que apelarán la resolución.

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Según la investigación presentada por el Ministerio Público, los diputados ejercieron influencia sobre Jorge Villavicencio, quien dirigió el Ministerio de Salud entre mayo del 2012 y septiembre del 2014, durante el gobierno del Partido Patriota, para lograr la contratación de personas allegadas a dependencias de esa cartera.

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Con información de Ángel Oliva