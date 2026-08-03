Exdiputados son sentenciados en el caso Asalto al Ministerio de Salud

El juicio por tráfico de influencias contra tres exdiputados, en el caso Asalto al Ministerio de Salud, llegó este lunes a la fase de sentencia. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal de Mayor Riesgo D responsabilizó a los excongresistas Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, Ronald Estuardo Arango Ordóñez y Humberto Leonel Sosa Mendoza del delito de tráfico de influencias continuado.

El tribunal dictó penas de prisión de 7 años y 11 meses contra Chavarría y de seis años y cuatro meses para Arango. A Sosa le impuso tres años y nueve meses de encarcelamiento conmutables a razón de Q100 diarios. En declaraciones a la prensa, el exdiputado Arango indicó que apelarán la resolución.

Durante el juicio, la Fiscalía documentó que los diputados ejercieron influencia sobre Jorge Villavicencio, quien dirigió el Ministerio de Salud entre mayo del 2012 y septiembre del 2014, durante el gobierno del Partido Patriota, para lograr la contratación de personas allegadas a dependencias de esa cartera.

Los diputados lograron plazas a favor de 11 de sus recomendados que, según la investigación, no se presentaban a desempeñar sus labores, pero sí cobraban los salarios, detalló el tribunal durante el razonamiento de la sentencia. “Ha quedado registrado que los acusados (…) participaron en cada uno de los hechos”, puntualizó.

Villavicencio también enfrentaba acusaciones penales hasta su fallecimiento, en julio del 2020, por complicaciones de covid.

Arango fue diputado por el partido Todos del 2012 al 2016, y es coordinador general de esa organización política en el área metropolitana, de acuerdo con su perfil público.

Chavarría fue diputada entre el 2016 y el 2020 con los partidos PP y Movimiento Reformador. Es esposa de Rubelio Recinos, exalcalde de Barberena Santa Rosa.

Sosa ocupó una curul del 2008 al 2012 por el PP y en el 2018 completó el período en relevo de Julio Juárez, que quedó imposibilitado para ejercer por un proceso judicial.

El caso

La contratación de allegados en la cartera de Salud —450, según las pesquisas— es el tercer componente de una investigación que el Ministerio Público y la Cicig presentaron en el 2019 y que involucró a casi un centenar de funcionarios, políticos y particulares, entre ellos los tres exdiputados.

Algunas de las plazas se concedían con el visto bueno de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

Otros exdiputados y la hija de Villavicencio, Cándida Saraí, quedaron fuera del proceso, a partir de una resolución de la jueza Abelina Cruz Toscano, que señaló falta de evidencias para enviarlos a juicio. Esa decisión, de agosto del 2024, fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad en noviembre del año pasado.

*Con información de Elmer Vargas