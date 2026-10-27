Familia de Litzy Cordón pide pena de muerte contra Kevin Rivas y presenta querella contra jueza que votó en contra de la condena

La familia de Litzy Cordón, por medio de su abogado Paolo Similox, solicitó a la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio que modifique la sentencia contra Kevin Rivas Cordón, hallado culpable de plagio o secuestro y asesinato.

Rivas Cordón fue condenado a 35 años de prisión por cada delito.

Similox señaló que, durante el debate, solicitaron al Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo que se aplicara la pena de muerte.

El abogado explicó que materialmente no es posible aplicar la pena de muerte, pero “jurídica y procesalmente es vigente”.

Lea más: Crimen contra Litzy Cordón: los rasgos de misoginia, odio y tortura que analistas señalan en el caso

De acuerdo con Similox, la norma indica que, si una persona es hallada culpable de plagio o secuestro, la pena que debe imponerse es la de muerte, con la posibilidad de sustituirla por una condena de entre 25 y 50 años de prisión.

Después de que el Tribunal no respondió a la petición, plantearon un recurso de apelación especial de fondo, que fue asignado a la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, ante la cual solicitaron que se aplicara correctamente la norma.

“La familia lo que busca es la justicia, la aplicación correcta de la ley y esta es la pena de muerte”, afirmó Similox.

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo convocó a una audiencia para el 6 de noviembre, en la que la familia de Litzy recibirá por escrito la sentencia de segundo grado y se podría declarar con lugar su petición.

Mientras tanto, el sentenciado presentó un recurso de apelación para que se reduzca la condena y se aplique la pena mínima de 25 años.

Similox afirmó que espera que los magistrados de la Sala ratifiquen la sentencia e impongan la pena de muerte a Rivas Cordón.

Además, el abogado presentó una querella penal contra la jueza Marling González, del Tribunal de Mayor Riesgo B, quien votó en contra de la sentencia y razonó que no había elementos probatorios para demostrar la culpabilidad.

Similox señaló que solicitaron el retiro de antejuicio contra la jueza y plantean la posible comisión del delito de prevaricato. El Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal ya dio trámite a dicho recurso.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.