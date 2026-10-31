Familia de Melisa Palacios pide investigar transmisión de Bonilla desde prisión durante fiesta de 15 años

La familia de Melisa Palacios pidió investigar la salida de María Fernanda Bonilla a un centro médico privado y una transmisión en vivo que habría realizado desde prisión, en la que interactuó con una persona vinculada con una fiesta de quince años en Chiquimula.

Los familiares difundieron un comunicado en el que se refirieron a dos hechos relacionados con la permanencia de Bonilla en prisión. La sindicada es la principal sospechosa en el caso de la muerte de la joven zacapaneca.

El primer hecho ocurrió el 22 de octubre, cuando Bonilla salió del centro de detención para acudir a un centro asistencial privado de la zona 15 capitalina, con autorización del Tribunal de Mayor Riesgo C.

La familia indicó que tuvo conocimiento de que se realizaron las diligencias médicas que presuntamente requería, conforme a los protocolos que el Sistema Penitenciario (SP) dio a conocer en un comunicado oficial.

El SP informó que el traslado se efectuó por orden judicial, después de una evaluación médica y bajo custodia de cinco agentes penitenciarios. Según la institución, Bonilla salió a las 6.09 horas y regresó a las 10.43 horas.

Transmisión desde prisión

El segundo hecho al que se refiere la familia está relacionado con una transmisión en vivo que Bonilla habría realizado el 25 de octubre desde el centro carcelario.

Según el comunicado, la transmisión duró más de una hora y durante ese tiempo Bonilla interactuó con una persona que presuntamente se encontraba en una fiesta de quince años en Chiquimula.

Su cuestionamiento es sobre cómo pudo realizar una transmisión desde prisión y tener acceso a un dispositivo para conectarse.

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Por ello, solicitaron al Sistema Penitenciario investigar lo ocurrido, establecer cómo fue posible la transmisión y determinar si existen responsabilidades administrativas o legales. La familia también informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

No es la primera vez que Bonilla enfrenta señalamientos relacionados con posibles privilegios durante su reclusión. Cuando estuvo detenida en la cárcel Los Jocotes, en Zacapa, también fue señalada de ingresar aparatos telefónicos y obtener beneficios indebidos.

La fiesta de quince años en Chiquimula

La celebración a la que hace referencia el comunicado es la fiesta de quince años de la hija de Karen Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de Zacapa. El evento cobró relevancia luego de que fotografías y videos circularan en redes sociales.

El evento también generó pronunciamientos de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que lo calificó como una «narcoquinceañera» y señaló los antecedentes judiciales de familiares de la alcaldesa.

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