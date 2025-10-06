Frustran secuestro simulado en Mixco: supuesta víctima y captores fueron detenidos

En un centro comercial de la zona 4 de Mixco fueron aprehendidos cuatro hombres que, según la PNC, simulaban un secuestro. La operación estuvo a cargo del Comando Antisecuestros.

Entre los detenidos se encontraba la supuesta víctima, mientras que los demás actuaban como sus captores.

La Policía Nacional Civil explicó que los capturados exigían Q25 mil a los familiares de la supuesta víctima.

Durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares y dos armas de fuego con su respectiva documentación; además, se consignó un vehículo que presuntamente sería utilizado para huir.

Los aprehendidos fueron identificados por la PNC como Jairo “N”, Slestterh “N”, Víctor “N” y Miguel “N”; este último habría fingido ser la víctima.

