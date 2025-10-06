Frustran secuestro simulado en Mixco: supuesta víctima y captores fueron detenidos

Cuatro hombres, incluida la supuesta víctima, exigían Q25 mil a la familia. La PNC los aprehendió en un centro comercial de Mixco.

Simulan secuestro en Mixco

Cuatros hombres son interceptados en un centro comercial de Mixco, tras ser señalados de simular un secuestro por el que exigían Q25 mil a familiares de la presunta víctima. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla tomado de la Policía Nacional Civil / Facebook).

En un centro comercial de la zona 4 de Mixco fueron aprehendidos cuatro hombres que, según la PNC, simulaban un secuestro. La operación estuvo a cargo del Comando Antisecuestros.

Entre los detenidos se encontraba la supuesta víctima, mientras que los demás actuaban como sus captores.

La Policía Nacional Civil explicó que los capturados exigían Q25 mil a los familiares de la supuesta víctima.

Durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares y dos armas de fuego con su respectiva documentación; además, se consignó un vehículo que presuntamente sería utilizado para huir.

También lea: Pedían Q5 millones de rescate: así fue el operativo en donde fueron detenidas cinco personas

Los aprehendidos fueron identificados por la PNC como Jairo “N”, Slestterh “N”, Víctor “N” y Miguel “N”; este último habría fingido ser la víctima.

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Delincuencia Mixco Secuestros Tendencias nacionales 
