Frustran secuestro simulado en Mixco: supuesta víctima y captores fueron detenidos
Cuatro hombres, incluida la supuesta víctima, exigían Q25 mil a la familia. La PNC los aprehendió en un centro comercial de Mixco.
Cuatros hombres son interceptados en un centro comercial de Mixco, tras ser señalados de simular un secuestro por el que exigían Q25 mil a familiares de la presunta víctima. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla tomado de la Policía Nacional Civil / Facebook).
En un centro comercial de la zona 4 de Mixco fueron aprehendidos cuatro hombres que, según la PNC, simulaban un secuestro. La operación estuvo a cargo del Comando Antisecuestros.
Entre los detenidos se encontraba la supuesta víctima, mientras que los demás actuaban como sus captores.
La Policía Nacional Civil explicó que los capturados exigían Q25 mil a los familiares de la supuesta víctima.
Durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares y dos armas de fuego con su respectiva documentación; además, se consignó un vehículo que presuntamente sería utilizado para huir.
Los aprehendidos fueron identificados por la PNC como Jairo “N”, Slestterh “N”, Víctor “N” y Miguel “N”; este último habría fingido ser la víctima.
Se les incautaron cuatro celulares, dos armas con su respectiva documentación y se consignó un vehículo en el que pretendían escapar.#PNCenAcción pic.twitter.com/v5Fnjd16LG— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 6, 2025