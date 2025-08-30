Guatemala
Pedían Q5 millones de rescate: así fue el operativo en donde fueron detenidas cinco personas
Autoridades capturan a cinco sospechosos tras un extenso allanamiento por la denuncia de un caso de secuestro en Villa Canales.
El allanamiento se extendió por varias horas y se encontraron indicios para la investigación. Fotografía: MP.
El 28 de mayo se reportó un secuestro en Villa Canales, Guatemala, según el Ministerio Público (MP). A raíz de la denuncia, la Fiscalía contra Secuestros coordinó una serie de allanamientos que concluyeron con la captura de cinco personas.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían exigido a la familia de la víctima Q5 millones como rescate, con la promesa de liberarla tras el pago.
Las autoridades indicaron que hubo un proceso de negociación en el que se pactaron varios pagos, cuyo monto no fue precisado, pero los secuestradores no cumplieron con lo acordado.
El caso, a cargo de la Fiscalía contra Secuestros del MP, derivó este viernes en allanamientos a un inmueble, donde fueron detenidos Julio G., Juan T., Paola D., Julio T. y Carlos G.
Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la víctima, pero durante los operativos se decomisaron diversos artículos:
- Dos relojes
- Una prenda de vestir
- Un par de lentes
- Ocho armas de fuego
- 545 municiones
- Tres computadoras portátiles
- Dos iPad
- Un dron
- Un DVR
- Dos radiotransmisores
- Cuatro uniformes con insignias de la PNC
- Tres insignias de la PNC
Los capturados deberán enfrentar audiencia de primera declaración, en la que un juez determinará su situación legal.
Actualización ✅
Concluyen diligencias lideradas por la Fiscalía contra Secuestros con la aprehensión de Julio G. Por el delito de plagio o secuestro.
También fueron capturados Juan T., Paola D., y Julio T., y en la vía pública fue… https://t.co/FwIyoGKR20 pic.twitter.com/MjRzAImehi