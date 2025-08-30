Pedían Q5 millones de rescate: así fue el operativo en donde fueron detenidas cinco personas

El 28 de mayo se reportó un secuestro en Villa Canales, Guatemala, según el Ministerio Público (MP). A raíz de la denuncia, la Fiscalía contra Secuestros coordinó una serie de allanamientos que concluyeron con la captura de cinco personas.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían exigido a la familia de la víctima Q5 millones como rescate, con la promesa de liberarla tras el pago.

Las autoridades indicaron que hubo un proceso de negociación en el que se pactaron varios pagos, cuyo monto no fue precisado, pero los secuestradores no cumplieron con lo acordado.

El caso, a cargo de la Fiscalía contra Secuestros del MP, derivó este viernes en allanamientos a un inmueble, donde fueron detenidos Julio G., Juan T., Paola D., Julio T. y Carlos G.

Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la víctima, pero durante los operativos se decomisaron diversos artículos:

Dos relojes

Una prenda de vestir

Un par de lentes

Ocho armas de fuego

545 municiones

Tres computadoras portátiles

Dos iPad

Un dron

Un DVR

Dos radiotransmisores

Cuatro uniformes con insignias de la PNC

Tres insignias de la PNC

Los capturados deberán enfrentar audiencia de primera declaración, en la que un juez determinará su situación legal.