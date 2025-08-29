Reúnen indicios en caso de presunto secuestro; secuestradores  exigían Q5 millones por el rescate

El Ministerio Público (MP) informó que este viernes 29 de agosto desarrolla diligencias, lideradas por la Fiscalía contra Secuestros, en seguimiento a un hecho ocurrido el 28 de mayo en Villa Canales.

Según el ente investigador, se trata del caso de una persona que habría sido secuestrada.

El MP añadió que los secuestradores exigieron por el rescate aproximadamente Q5 millones.

Sin embargo, luego de una negociación y, a pesar de múltiples pagos, la víctima no fue liberada, afirmó el MP.

“Hasta el momento se han localizado diversos indicios que contribuirán al fortalecimiento de las investigaciones en curso”, añadió la Fiscalía.

Otra diligencia

En otro caso, el MP informó que la Fiscalía Municipal de Tacaná, San Marcos, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala conformaron un equipo de búsqueda de una persona desaparecida el 24 de agosto recién pasado.

En las diligencias, la fiscalía ha realizado peritajes y socializado un boletín de búsqueda entre la población del municipio, con el objetivo de dar con el paradero del desaparecido.

