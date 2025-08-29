Quedan ligados a proceso penal 34 reos por incidentes en correccional de la zona 13

Quedan ligados a proceso penal 34 reos por incidentes en correccional de la zona 13

Jueza resuelve que sean investigados 34 presuntos pandilleros señalados de incidentes en correccional de la zona 13.    

Señalados de motín en correccional de la zona 13 comparecen por medio de videoconferencia a audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

La juez de turno Carol Patricia Flores resolvió, en audiencia este viernes 29 de agosto, ligar a proceso penal por plagio o secuestro a los 34 privados de libertad que el pasado 25 se amotinaron en el Centro Especializado de Reinserción, en la zona 13.

Además, la juzgadora dictó falta de mérito por el delito de motín de presos.

En lo resuelto, se otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para ampliar la investigación por los incidentes, en los que tres personas estuvieron retenidas durante unas 12 horas y el control del correccional fue retomado por la Policía Nacional Civil tras orden judicial.

Por videoconferencia comparecieron a la audiencia de primera declaración los 34 presuntos integrantes de Mara Salvatrucha.

Los incidentes se registraron el 25 de agosto. En esa ocasión, la Secretaría de Bienestar Social informó que los involucrados en el motín en el centro correccional de la zona 13 son adultos, presuntos miembros de la Mara Salvatrucha.

La inconformidad de los reos comenzó el 31 de julio recién pasado, cuando 10 cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha fueron trasladados a la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

En las cárceles de El Boquerón, en Santa Rosa; en Pavoncito, Fraijanes, y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 también ha habido motines en rechazo al traslado de los cabecillas.

Los motines ya han dejado guardias del Sistema Penitenciario heridos y fallecidos.

