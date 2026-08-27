Guatemala entrega a El Salvador a seis pandilleros expulsados de México durante agosto: el último es alias Escorpión

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Guatemala entrega a El Salvador a seis pandilleros expulsados de México durante agosto: el último es alias Escorpión

Autoridades guatemaltecas han coordinado durante agosto el traslado de seis salvadoreños señalados de pertenecer a pandillas, luego de que fueran detenidos y expulsados de territorio mexicano.

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Autoridades guatemaltecas han coordinado durante agosto el traslado de seis salvadoreños señalados de pertenecer a pandillas, luego de que fueran detenidos y expulsados de territorio mexicano.

Autoridades guatemaltecas han entregado a El Salvador a seis presuntos pandilleros expulsados de México durante agosto. (Foto: Prensa Libre, PNC)

Las autoridades guatemaltecas entregaron este jueves 27 de agosto a la justicia salvadoreña a un hombre señalado como integrante del Barrio 18, quien había sido detenido y posteriormente expulsado de México por encontrarse en condición migratoria irregular.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al salvadoreño únicamente como Víctor, de 28 años, alias Escorpión ,a quien señala de tener el rango de “sicario” dentro de la estructura criminal.

Según la institución, el hombre es requerido por las autoridades salvadoreñas por el delito de agrupaciones ilícitas y tiene una orden de captura vigente en ese país.

La PNC no precisó cuándo fue localizado en México, pero informó que, tras su expulsión, quedó bajo custodia de las autoridades guatemaltecas para posteriormente ser entregado a El Salvador.

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Seis entregados durante agosto

Con la entrega de “Escorpión”, suman seis los supuestos pandilleros salvadoreños expulsados de México y trasladados por Guatemala hacia El Salvador durante agosto.

Los otros cinco fueron entregados a las autoridades salvadoreñas el pasado 9 de agosto .De acuerdo con la Policía guatemalteca, también habían sido detenidos en territorio mexicano por encontrarse en condición migratoria irregular.

La PNC afirmó que estos procedimientos forman parte de la cooperación entre Guatemala, México y El Salvador para combatir la delincuencia organizada y el crimen transnacional, así como fortalecer la seguridad regional.

Guatemala ha detenido a decenas de pandilleros salvadoreños

Durante el primer semestre del 2026, al menos 55 ciudadanos salvadoreños señalados como presuntos integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha fueron detenidos en territorio guatemalteco.

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De ese total, 29 fueron entregados a la justicia salvadoreña, mientras que los demás permanecen recluidos en cárceles de Guatemala, según los registros oficiales citados por EFE.

Las cifras también muestran que durante 2025 las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a 93 pandilleros salvadoreños. De ellos, 46 fueron entregados a las autoridades de El Salvador y el resto quedó en prisión en territorio guatemalteco.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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