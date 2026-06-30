Guatemala expulsa a “Chapato”, integrante de la lista de los 100 más buscados en El Salvador

Tras una denuncia ciudadana y la intervención de agentes de la Comisaría 24, fue localizado en el mercado municipal de la zona 1 de Zacapa el salvadoreño Melvin “N”, de 30 años, alias "Chapato".

El detenido es presunto integrante de la mara Barrio 18 y es requerido por las autoridades de El Salvador por figurar entre los 100 más buscados de ese país, según informó este martes 30 de junio la Policía Nacional Civil (PNC).

Tras su identificación, investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal, en coordinación con Interpol Guatemala, verificaron que el capturado tenía vigente una alerta roja internacional y era requerido por la justicia salvadoreña.

La orden de detención fue emitida por un juzgado de Tecoluca desde el 2014 por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado, añadió la PNC.

El sospechoso fue trasladado a la frontera de Nueva Anguiatú, en Concepción Las Minas, Chiquimula, afirmó la PNC.

Posteriormente fue expulsado del territorio guatemalteco y entregado a las autoridades de El Salvador para que enfrente el proceso judicial en su contra, indicó el informe policial.

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