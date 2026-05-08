Hallan celulares en celda de Alejandro Girón, señalado por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez

Justicia

Hallan celulares en celda de Alejandro Girón, señalado por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez

Sistema Penitenciario localiza celulares en celda donde está Julio Alejandro Girón Castañeda, señalado del secuestro de odontólogo.

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Girón Castañeda, le hallan celular en celda. caso odontólogo

Celulares hallados en la celda de Alejandro Girón Castañeda, vinculado al secuestro del odontólogo , (Foto Prensa Libre: compartida por el Sistema Penitenciario)

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó este viernes 8 de mayo que efectuó una requisa focalizada en el centro de detención Matamoros, zona 1.

Añadió que en el área donde pernoctan los privados de libertad Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda y Carlos Leonardo Oliveros decomisaron dos teléfonos celulares, los cuales “ya no podrán ser utilizados para actividades criminales”.

Afirmó que ambos privados de libertad fueron consignados y puestos a disposición de la justicia.

La institución añadió que la diligencia fue liderada por la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala.

EN ESTE MOMENTO

AME9733. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 05/05/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del 28 de abril de 2026 que muestra al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel Garciía Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. EFE/ Gobierno de Guatemala /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, uno de los reos, está vinculado con el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo del 2025.

Girón Castañeda fue trasladado de la cárcel Mariscal Zavala a Matamoros por el uso de teléfonos celulares.

Fotogramas presentados por el Ministerio Público el 4 de mayo mostraron que Girón Castañeda manejaba uno de los tres vehículos utilizados para cometer el delito contra la víctima.

De acuerdo con la investigación del MP, tres vehículos seguían al odontólogo. Luego de que ingresó y se estacionó, un picop se colocó a escasa distancia.

En esas imágenes, los investigadores identificaron a Girón Castañeda, quien, de acuerdo con la Fiscalía, era amigo del odontólogo desde hacía más de 12 años.

Para leer más: Q763 mil, un casco y un carro: las pistas del secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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