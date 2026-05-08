Hallan celulares en celda de Alejandro Girón, señalado por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó este viernes 8 de mayo que efectuó una requisa focalizada en el centro de detención Matamoros, zona 1.

Añadió que en el área donde pernoctan los privados de libertad Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda y Carlos Leonardo Oliveros decomisaron dos teléfonos celulares, los cuales “ya no podrán ser utilizados para actividades criminales”.

Afirmó que ambos privados de libertad fueron consignados y puestos a disposición de la justicia.

La institución añadió que la diligencia fue liderada por la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala.

Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, uno de los reos, está vinculado con el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo del 2025.

Girón Castañeda fue trasladado de la cárcel Mariscal Zavala a Matamoros por el uso de teléfonos celulares.

Fotogramas presentados por el Ministerio Público el 4 de mayo mostraron que Girón Castañeda manejaba uno de los tres vehículos utilizados para cometer el delito contra la víctima.

De acuerdo con la investigación del MP, tres vehículos seguían al odontólogo. Luego de que ingresó y se estacionó, un picop se colocó a escasa distancia.

En esas imágenes, los investigadores identificaron a Girón Castañeda, quien, de acuerdo con la Fiscalía, era amigo del odontólogo desde hacía más de 12 años.

Para leer más: Q763 mil, un casco y un carro: las pistas del secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

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