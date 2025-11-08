Hallan revólver oculto en un peluche dentro de caja que simulaba regalo

Hallan revólver oculto en un peluche dentro de caja que simulaba regalo

La PNC capturó a un hombre que llevaba un arma oculta en un peluche, en la zona 11.

Un arma fue localizada en un peluche en la zona 11. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) incautaron un arma de fuego oculta dentro de un peluche, el cual estaba envuelto en una caja que simulaba ser un regalo.

La acción policial se efectuó en seguimiento a una denuncia ciudadana, que alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sospechosa en la colonia Las Charcas, zona 11, informó la PNC este sábado 8 de noviembre.

Durante la intervención, los agentes identificaron al sospechoso como Carlos “N”, de 47 años, a quien se le decomisó un revólver calibre 38, marca Ranger, sin la documentación legal correspondiente.

Otra captura

En otro caso, el viernes 7 de noviembre, Marcelino “N”, de 23 años, fue detenido en la aldea Las Crucitas, Morazán, El Progreso.

El capturado portaba de manera ilegal un arma de fuego que había sido reportada como hurtada el pasado 12 de octubre, en la aldea Tulumaje, San Agustín Acasaguastlán.

La detención se llevó a cabo en seguimiento a otra denuncia ciudadana. Al llegar al lugar, los agentes sorprendieron al individuo, quien, al notar la presencia policial, intentó ocultar en un área boscosa una pistola marca STI, calibre 9 mm, con su respectivo cargador.

Para leer más: Llevaba un “regalo” armado: detienen a “la Estilista” con pistola oculta en envoltorio decorativo

