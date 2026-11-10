Hasta 186 años de cárcel y Q300 mil de multa: así operaban los cinco condenados de “Los robafurgones del Atlántico”

Una estructura criminal que interceptaba camiones de transporte pesado, retenía a sus conductores y robaba cargamentos de mercadería en la ruta al Atlántico recibió condenas de hasta 186 años de prisión, luego de que el Ministerio Público (MP) presentara las pruebas del caso ante un tribunal de Mayor Riesgo.

Los cinco sentenciados pertenecían a la agrupación denominada “Los robafurgones del Atlántico”, que operó entre el 2023 y el 2024. La Fiscalía contra el Crimen Organizado acreditó su participación en el robo de 12 camiones.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo, grupo E, dictó las condenas por los delitos de plagio o secuestro, robo agravado y asociación ilícita, según correspondía a cada acusado.

¿Cómo operaban los “Robafurgones del Atlántico”?

Según la investigación del MP, la estructura utilizaba armas de fuego, vehículos y bloqueadores de señal para interceptar camiones y apoderarse de la mercadería que transportaban.

La acusación del MP detalla que los delincuentes retenían a los pilotos contra su voluntad mientras trasladaban los cargamentos robados, entre los que figuraban bebidas energéticas, aceite vegetal, materiales de construcción, abarrotes, concentrado y fertilizantes.

Una mujer detenía a los conductores, según investigaciones anteriores

Durante las primeras investigaciones, la Fiscalía contra el Crimen Organizado describió una modalidad en la que una mujer solicitaba transporte a los pilotos de camiones y furgones.

✅ Actualización #DelitoCero 🚫 🚨 Desmantelan banda criminal “Los Roba Furgones” en Palencia En seguimiento a las acciones que realiza El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, se llevan a cabo diligencias clave en la lotificación Joya Dos Mil, municipio de Palencia, con el objetivo de desarticular la estructura criminal conocida como “Los Roba Furgones del Atlantico”. Esta banda se dedica al robo de mercadería transportada en furgones, operando desde Azacualpilla, Palencia, hasta Izabal. Hasta ahora se logró la captura del líder de esta estructura criminal, considerado el principal responsable de coordinar las operaciones ilícitas. Además, se han ejecutado dos órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. El Ministerio Público reafirma su compromiso en luchar contra el crimen organizado y fortalecer la seguridad del país. #MPfuerteYfirme 💪 — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 26, 2024

Cuando los conductores se detenían, otros integrantes de la agrupación aprovechaban para interceptarlos, amenazarlos y robarles los vehículos y la mercadería.

Los reportes anteriores situaban sus operaciones desde Azacualpilla, Palencia, Guatemala, hasta el departamento de Izabal.

El comunicado más reciente del MP no precisa si esta modalidad fue acreditada durante el juicio.

¿Cuántos años de prisión recibió cada integrante?

El tribunal impuso las siguientes condenas a los cinco integrantes de la estructura:

Robín O., cabecilla de la agrupación: 186 años de prisión inconmutables y multa de Q300 mil, por plagio o secuestro, robo agravado y asociación ilícita.

186 años de prisión inconmutables y multa de Q300 mil, por plagio o secuestro, robo agravado y asociación ilícita. Eber F.: 122 años de prisión y multa de Q200 mil, por plagio o secuestro, robo agravado y asociación ilícita.

122 años de prisión y multa de Q200 mil, por plagio o secuestro, robo agravado y asociación ilícita. Yeral V.: 42 años de prisión por robo agravado y asociación ilícita. No se informó de multa.

42 años de prisión por robo agravado y asociación ilícita. No se informó de multa. Wilson H.: 38 años de prisión y multa de Q50 mil, por robo agravado, plagio o secuestro y asociación ilícita.

38 años de prisión y multa de Q50 mil, por robo agravado, plagio o secuestro y asociación ilícita. Luis M.: 18 años de prisión por robo agravado y asociación ilícita. No se informó de multa.

Las multas impuestas a tres de los condenados suman Q550 mil.

¿Quién era el cabecilla de la estructura?

Las primeras investigaciones identificaron a Robín Eduardo Ochoa Pérez como presunto cabecilla de “Los robafurgones del Atlántico”.

Ochoa Pérez tenía antecedentes de capturas por hechos relacionados con el robo de transporte pesado.

En septiembre del 2018 fue detenido junto con otras personas cuando, según la Policía Nacional Civil, trasladaban mercadería de un furgón con reporte de robo hacia otro camión en la zona 12 capitalina.

También registraba capturas en el 2017 y diciembre del 2018, relacionadas con otros procedimientos policiales.

Estos antecedentes corresponden a investigaciones anteriores y no forman parte de las condenas dictadas por los 12 robos acreditados en este proceso.

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