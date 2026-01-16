Hombre fue secuestrado en su casa por pandilleros: “Tuvo suerte de salir con vida”

Durante la emisión del programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron el caso de un hombre de 30 años que fue secuestrado dentro de su propia casa por supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18, en la colonia San José La Rosas, zona 6 de Mixco.

La víctima fue liberada sana y salva por agentes de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes también capturaron a Jeremías "N", alias “Deyvi”, de 18 años, y detuvieron a una menor de 15, conocida como “La China”.

Los expertos subrayaron que el rescate fue excepcional:

“Él corrió una suerte muy grande porque pocas personas que tienen esta experiencia viven para contarlo”, afirmaron.

Modo de operar: capturan viviendas desde adentro

Según la investigación policial, los captores ya habían convertido la casa en una guarida. El objetivo era despojar al propietario del inmueble y asesinarlo, acción que fue frustrada por la intervención policial. “Los pandilleros primero ingresan como inquilinos o conocidos, luego se adueñan de la propiedad, y por último desplazan o matan al dueño”, advirtió uno de los participantes en el programa.

Alquilar sin garantías: un riesgo mortal

Luis Fernando, uno de los analistas del programa, destacó los vacíos legales que enfrentan quienes arriendan sus propiedades: “La verdad es que las leyes guatemaltecas le ofrecen poca certeza a quien alquila”. Recomendó formalizar los contratos por medio de escrituras públicas:

“Lo más que puedes hacer para defenderte es registrar que alquilaste y que la persona se compromete a no cometer ilícitos”.

Alias “Deyvi” tiene antecedentes. Fue capturado en noviembre del 2025 durante un allanamiento en la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco, donde se localizó una pistola ilegal y tres teléfonos celulares. En ese caso se le vinculó a la muerte de una mujer y a otra víctima herida de bala. Ahora enfrenta un nuevo proceso penal por este caso de secuestro.

