Hombre señalado de extorsión “se vestía de mujer” para evitar ser capturado afirma la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en un operativo de vigilancia, agentes capturaron a José “N”, de 38 años, alias “la Flaka”.

Añadió que la detención se registró el martes 26 de agosto, en el callejón Las Pilas, caserío Las Pilas, Coatepeque, Quetzaltenango.

Afirmó que el detenido es requerido por un juzgado de Amatitlán desde el 10 de junio, por el supuesto delito de extorsión.

“Este sujeto, para evadir a los investigadores de la PNC, se vestía de mujer”, indicó la PNC.

Agregó que, mediante investigaciones y con el uso del dispositivo MI3, lograron identificarlo y ponerlo a disposición del juzgado correspondiente.

Caso similar

Un hecho similar ocurrió en febrero recién pasado, cuando un hombre “vestido de mujer” fue sorprendido mientras portaba ilegalmente un revólver en Escuintla.

Según la PNC, el detenido se disfrazó “de mujer”, supuestamente para no levantar sospechas.

Vecinos lo señalaron de cometer robos, asaltos y saqueo de viviendas.

