Inacif determina la causa de muerte de un policía hallado sin vida en la Academia de la PNC

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que Walter Isaías Alvarado Oxlaj, de 32 años, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), falleció por trauma raquimedular (lesión que afecta a la columna vertebral) y trauma cerrado de tórax y abdomen.

El cadáver del policía fue localizado el 2 de noviembre del 2026 en las instalaciones de la Academia de la PNC, en el área de la Escuela de Especialidades.

De acuerdo con un informe policial, Alvarado Oxlaj presentaba golpes en el pecho y hematomas en la espalda. Otro reporte del Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida señala que tenía laceraciones en distintas partes del cuerpo.

¿Cómo fue localizado el agente?

Según la versión consignada en uno de los reportes policiales, a las 18.00 horas del 2 de noviembre se llevó a cabo una verificación del personal y se constató que Alvarado Oxlaj no se encontraba presente.

Posteriormente, a las 21.00 horas, otro integrante de la PNC se percató de que el agente estaba tendido sobre la grama, cerca de un área conocida como la "pista negra", a un costado del portón de la Subdirección General de Análisis Antinarcótica (SGAIA).

Tras el hallazgo, se coordinó la presencia de los Bomberos Voluntarios, quienes evaluaron al agente y determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Otro informe policial consigna que, a las 22.46 horas de ese día, se notificó sobre la presencia del cadáver dentro de las instalaciones policiales.

El documento señala que Alvarado Oxlaj, originario de Baja Verapaz y residente en Chinautla, Guatemala, se encontraba de servicio en la Escuela de Especialidades de Policía (EEPOL).

¿Qué encontraron en el lugar?

El informe de la PNC detalla que en el lugar se localizó un arma de fuego, posiblemente del equipo asignado al agente, así como un teléfono celular negro.

El documento describe que Alvarado portaba el uniforme de la institución cuando fue hallado muerto.

La Policía señaló que el caso fue trasladado al MP para las diligencias correspondientes.

"Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero pero en este caso sigue el curso una investigación que determinará Inacif las causas de la muerte", indicó la policía.