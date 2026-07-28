INACIF identificará mediante análisis genético a los tres reos fallecidos en la cárcel de Puerto Barrios

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) informó que la identificación de los tres privados de libertad fallecidos durante los incidentes ocurridos el 24 de julio en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, se efectuará mediante análisis genético.

La institución explicó que, debido a las condiciones en que fueron localizados los cuerpos, será necesario realizar pruebas de ADN para establecer su identidad.

Aunque el INACIF aún no ha confirmado la identidad de los tres fallecidos, la base de datos de la cárcel de Puerto Barrios registra que, tras los operativos efectuados el 27 de julio, no fueron localizados los privados de libertad Luis Joel Guerra Castillo, conocido como Shuek; Rudy Antonio Trinidad Esquivel, Carturcho, y Abelardo Cub Can, Chub.

Según las autoridades del centro de detención, presuntamente se trata de los tres reos fallecidos. Guerra Castillo guardaba prisión por los delitos de asociación ilícita, asesinato, asesinato en grado de tentativa y robo agravado.

Trinidad Esquivel fue condenado a 48 años de prisión por por los delitos de hurto agravado, comercialización de vehículos y similares robados en el territorio nacional o en el extranjero en forma continuada, y asociación ilícita; mientras que Cub Can estaba recluido por el delito de femicidio.

Según el informe policial, durante los disturbios también resultaron heridos los privados de libertad Melvin Oswaldo Flores Sintu, de 41 años, y Marco Tulio Cano, así como el guardia del Sistema Penitenciario Abner David Morales Gutiérrez, de 37 años. Los tres presentaban heridas de bala.

La muerte de los tres privados de libertad y las lesiones de las otras tres personas ocurrieron durante una serie de operativos para "recuperar el control" del centro de detención. Además, las autoridades trasladaron a 56 reclusos a otros centros carcelarios como parte de las medidas de seguridad.

Durante una conferencia de prensa, el 27 de julio, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, informó que desde hacía más de un año había sido presentada una denuncia contra una estructura criminal liderada por Roberto Gordillo Coronado, conocido como la Minga, con incidencia dentro y fuera del penal.

De acuerdo con información de inteligencia del SP, sus integrantes coordinaban actividades delictivas como sicariato, extorsión y trata de personas.

Agregó que las intervenciones efectuadas del jueves 23 al sábado 25 de julio fueron para desarticular esa estructura criminal y anunció que se llevarán a cabo acciones similares en cinco cárceles departamentales, donde se reforzará la seguridad.

"No nos vamos a doblegar ante ninguna estructura criminal. Lo que pasó en Puerto Barrios es el claro ejemplo de lo que vamos a seguir haciendo", señaló López.

El director del SP añadió que las autoridades mantendrán una mayor presencia e intervendrán con más frecuencia ese centro de detención como parte del plan para fortalecer el control del sistema penitenciario.

El SP informó que, desde que comenzaron las acciones para restablecer el control y el orden en los centros de detención, el personal penitenciario ha sido amenazado de forma constante.