Incautan bocinas, cableado de internet y droga en requisa en cárcel de Izabal

Justicia

Incautan bocinas, cableado de internet y droga en requisa en cárcel de Izabal

Autoridades decomisan ilícitos durante requisa en cárcel de Izabal.

|

time-clock

Algunos de los ilícitos decomisado en la cárcel de Izabal. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 12 de octubre que, durante una requisa en la cárcel para hombres y mujeres de Izabal, agentes decomisaron varios ilícitos.

En el operativo efectuado el sábado participaron investigadores de distintas especialidades de la PNC y policías de la Comisaría Departamental.

Durante la requisa fueron incautados 65 teléfonos celulares, 150 chips, 313 colmillos de cocaína, cuatro bolsas transparentes con cocaína, 89 envoltorios con esa droga y cuatro bolsas con crack.

También fueron decomisadas 78 bolsas con marihuana, tres botes de vidrio con marihuana, ocho radios transmisores, dos rauter y cargadores para teléfonos.

EN ESTE MOMENTO

flujo de lodo

Oleadas de flujo de lodo: el fenómeno detrás de los derrumbes en la carretera a El Salvador

Right
Las cifras de exportaciones e importaciones fueron actualizadas por el Banco de Guatemala con datos a agosto del 2025. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Café, vestuario y azúcar lideraron exportaciones en agosto y Centroamérica fue el principal destino

Right

Además, se localizaron 13 dispositivos USB, una máquina soldadora, varias bocinas, cableado de internet, objetos punzocortantes y ventiladores.

“Es importante mencionar que los cargadores para teléfonos incautados, bocinas, cableado, objetos punzocortantes y ventiladores fueron incinerados”, indicó la PNC.

Para leer más: La PNC reporta 14 capturas y el decomiso de armas y droga valorada en unos Q40 millones

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Cárcel de Izabal Policía Nacional Civil Requisas en cárceles de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS