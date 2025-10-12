Incautan bocinas, cableado de internet y droga en requisa en cárcel de Izabal

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 12 de octubre que, durante una requisa en la cárcel para hombres y mujeres de Izabal, agentes decomisaron varios ilícitos.

En el operativo efectuado el sábado participaron investigadores de distintas especialidades de la PNC y policías de la Comisaría Departamental.

Durante la requisa fueron incautados 65 teléfonos celulares, 150 chips, 313 colmillos de cocaína, cuatro bolsas transparentes con cocaína, 89 envoltorios con esa droga y cuatro bolsas con crack.

También fueron decomisadas 78 bolsas con marihuana, tres botes de vidrio con marihuana, ocho radios transmisores, dos rauter y cargadores para teléfonos.

Además, se localizaron 13 dispositivos USB, una máquina soldadora, varias bocinas, cableado de internet, objetos punzocortantes y ventiladores.

“Es importante mencionar que los cargadores para teléfonos incautados, bocinas, cableado, objetos punzocortantes y ventiladores fueron incinerados”, indicó la PNC.

