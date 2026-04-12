Incautan droga y celulares: un hondureño y cuatro guatemaltecos capturados en operativos contra el narcomenudeo

Justicia

Incautan droga y celulares: un hondureño y cuatro guatemaltecos capturados en operativos contra el narcomenudeo

Capturan a cinco hombres con droga en operativos en distintos puntos de Guatemala.

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CAPTURAN CONTRA EL NARCOMENUDEO

Uno de los capturados en operativos contra el narcomenudeo en distintos departamentos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 12 de abril que un hondureño y cuatro guatemaltecos fueron capturados durante operativos contra el narcomenudeo.

Añadió que, en el barrio La Joya, Guastatoya, El Progreso, fue detenido Luis “N”, de 33 años, luego de ser sorprendido cuando conducía la motocicleta M-600MKV y entre sus prendas llevaba seis colmillos de cocaína.

En San Lorenzo, Suchitepéquez, fueron detenidos Fidel “N”, de 23 años; Carlos “N”, de 18, y Milton “N”, de 23.

Según la PNC, los tres fueron sorprendidos cuando llevaban entre sus prendas tres colmillos de cocaína, ocho piedras de crack y celulares presuntamente robados a vecinos del sector.

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Agregó que el ciudadano hondureño José “N”, de 18 años, fue capturado en la aldea 4 Caminos, Santa Ana Huista, Huehuetenango.

Al detenido lo sorprendieron con una mochila donde llevaba seis bolsas con cocaína.

Además, se le decomisaron una tableta electrónica, dos celulares y dinero en efectivo.

Para leer más: Decomisan armas de fuego y cocaína: capturan a 12 personas en cateo contra el narcomenudeo en Cobán

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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