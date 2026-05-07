Inspecciones de mochilas y acciones de prevención: MP desarrolla operativos tras amenazas en centros educativos

El Ministerio Público (MP), en seguimiento a denuncias de amenazas recibidas en distintos centros educativos, desarrolló este jueves 7 de mayo operativos.

Añadió que la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal efectuó acciones de prevención, investigación y coordinación interinstitucional para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Según el MP, como parte de estas acciones, la fiscalía implementó la campaña #PrevenciónAcciónJusticiaCivil y coordinó esfuerzos con el programa Escuelas Seguras de la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

El ente investigador explicó que, entre las diligencias efectuadas, agentes de la PNC, en coordinación con autoridades de los centros educativos donde fueron detectados mensajes con frases como “mañana tiroteo” o advertencias para no asistir a clases en fechas específicas, efectuaron inspecciones de mochilas y otras acciones de seguridad, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar un ambiente seguro para los estudiantes.

El MP afirmó que, derivado de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, se solicitó a juez competente la orden de secuestro de cuatro aparatos telefónicos utilizados por los presuntos adolescentes infractores, como parte de las diligencias para fortalecer la investigación y establecer posibles responsabilidades.

Para leer más: PNC explica cuáles son las consecuencias legales ante mensajes que alertan de supuestos tiroteos en centros educativos

El MP remarcó que las acciones impulsadas por la referida fiscalía se encuentran enmarcadas en la ley, en virtud de que tiene a su cargo el procedimiento para establecer la existencia de una transgresión a la ley penal, determinar la posible participación de los responsables e impulsar la imposición de las medidas correspondientes.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.