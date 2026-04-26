Intimidar con un arma de fuego: Cuáles son las consecuencias legales en Guatemala

El uso de armas de fuego para intimidar a otras personas en la vía pública puede derivar en múltiples delitos, según analistas en seguridad y derecho, quienes advierten sobre el riesgo de escalar la violencia en este tipo de incidentes.

En la última semana han surgido videos en redes sociales de personas que descienden de sus vehículos para intimidar con armas de fuego a otros pilotos. Uno de estos hechos desencadenó un ataque armado en Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio La Paz, El Progreso, donde un hombre murió.

En las imágenes se observa cómo la víctima desciende de su camioneta y discute con los ocupantes de un camión, a quienes amenaza con una pistola. Segundos después, regresa a su vehículo, pero es atacado a balazos desde el interior del otro automotor.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que la víctima, identificada como Lubin Cruz, de 35 años, fue trasladada en estado agónico a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Amenazas, disparos y portación ostentosa: los delitos posibles

El abogado Sergio García explicó que este tipo de hechos puede encuadrar en distintos delitos, según la conducta de quien porta o utiliza el arma.

“Hay varios delitos que están en el Código Penal que encuadran perfectamente con varias de estas situaciones que se han dado. Por ejemplo, tenemos el delito de amenazas, el 215 del Código Penal. También tenemos que ver la Ley de Armas, si dispara sin causa justificada; este es el 127”, comentó.

El abogado agregó que también puede evaluarse la portación ostentosa e intimidatoria del arma, así como la flagrancia, según el caso.

“También hay delitos como la portación ostentosa e intimidatoria, que ese está en el Código Penal. Es importante mencionar que en todos estos casos es importante una denuncia”, detalló.

También advirtió que, cuando una persona apunta con un arma de fuego a otra, la conducta puede ser denunciada como amenaza, una situación similar a la ocurrida en Santa Catarina Pinula, donde uno de los tripulantes de una camioneta tipo agrícola desciende del vehículo y le apunta con un arma al piloto de un tráiler.

“El tema de las amenazas es como el de Santa Catarina Pinula, que ahí sí hay amenazas directas y eso lo vemos seguido, que hasta motoristas, que se da en esa situación, tienen sus motos y arma de fuego”, detalló.

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Exhibir un arma puede constituir delito

El exfiscal del Ministerio Público y analista en seguridad Alan Ajiatas coincide con García en que el hecho de exhibir un arma en una discusión ya puede constituir un delito.

“Sacar el arma podría ser una portación ostentosa, si hace amenazas y apunta con la pistola podría ser una denuncia por amenaza”, comentó Ajiatas.

Explicó que las consecuencias legales dependen de la conducta específica y de la escalada de violencia durante el incidente.

“Si golpea con el arma a alguien podría ser denunciado por lesiones. Además, utilizarla en contra de alguien ya se podría tipificar desde un homicidio con cierto dolo, por ejemplo, si ya la intención es agredir”, indicó Ajiatas.

Falta de control y normalización del uso de armas

El analista comentó que se deberían mejorar los procesos para otorgar licencias de portación o tenencia de armas de fuego a los ciudadanos. Además, que la Policía haga cumplir la ley y no permita la portación ostentosa.

“Aunque se les autorice portar un arma de fuego, vamos a un tema, de cierta manera cultural, pero es algo negativo. En sectores como Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, todos andan con un arma de fuego y para ellos es visible, para ellos es autoridad, para ellos es imagen, para ellos es estatus”, comentó.