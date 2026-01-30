Investigan a exagente de PNC que habría exigido Q50 mil a víctima para retirar supuestas denuncias en su contra   

La agencia fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, con sede en Zacapa, presentó la investigación para que un juez dictara auto de procesamiento y prisión preventiva contra Gerber L.

En la investigación lo señalan del delito de cohecho pasivo.

El Ministerio Público indicó que, de acuerdo con los medios de investigación, el sindicado, quien al momento de los hechos se desempeñaba como agente de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil en Alta Verapaz, presuntamente exigió entre Q30 mil y Q50 mil a una víctima, a cambio de retirar supuestas denuncias en su contra.

Añadió que, en este mismo caso, ya fue procesada la agente de la Deic, Vilma A.

Según el MP, la agente se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos, por lo que fue condenada a 3 años y 4 meses de prisión.

El juez le impuso una multa de Q33 mil 333 y la inhabilitación para ejercer cargo público, añadió el ente investigador.

