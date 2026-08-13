Jose Rubén Zamora no podrá salir de Guatemala por motivos de salud: Tribunal mantiene el arraigo

Las juezas del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, por mayoría, rechazaron el levantamiento del arraigo para que Jose Rubén Zamora salga del país, al considerar que la cita médica es electiva y no fue solicitada por el médico.

Las juzgadoras señalaron que en los documentos proporcionados no se presentaron reportes clínicos ni radiografías sobre la condición de Zamora para que fueran analizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif).

“Se entiende que esos documentos que acompañó, esta cita es electiva, es decir, a conveniente del señor procesado, no es una cita extremadamente urgente, en la cual donde se va a tratar un padecimiento”, dice la jueza presidenta.

El Tribunal afirmó que hay “otros riesgos” si se levanta la medida de arraigo, porque el proceso penal tiene distintas fases, entre ellas el juicio, que está pendiente de comenzar y requiere la presencia de Zamora.

“El derecho de salud no está vulnerado en este caso porque se le da opción al señor procesado de acudir al sistema de salud de Guatemala”, agrega la jueza.

Héctor Reyes, abogado defensor de Zamora, señaló que el informe del Inacif confirmó que el periodista está en “regulares condiciones generales de salud”.

El reporte médico también reveló un “problema neurológico”, que le ocasiona caídas muy frecuentes. Los médicos consideraron idónea una reevaluación y valorar la conducta terapéutica de Zamora en un hospital en Florida, Estados Unidos.

Por su parte, el Ministerio Público, tras leer el informe del Inacif, no se opuso a la solicitud de Jose Rubén Zamora de salir de Guatemala por motivos de salud.

Reyes destacó que han pasado cuatro años y 13 días desde la detención de Zamora, aún sin una sentencia firme que determine la situación jurídica de su patrocinado.

Tras dar a conocer la resolución, el Tribunal Noveno informó que el 11 de agosto se presentó una acción ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución que ordenó la repetición del juicio.

La acción fue interpuesta por la otra persona procesada, Samari Gómez. Sin embargo, el Tribunal también rechazó la petición de desarrollar por separado el juicio de Zamora y de Gómez.

El periodista expresó que ya cumplió más de la mitad de la pena por el delito del que se le acusa en el proceso penal.

Con información de Ángel Oliva

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