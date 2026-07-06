Judith Vargas, cuñada de Manuel Baldizón, enfrenta juicio por caso Odebrecht

Ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, este lunes 6 de julio comparece Judith Celina Vargas Monroy para enfrentar juicio por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.

Vargas Monroy es cuñada de Manuel Baldizón y enfrenta debate por su presunta participación en una estructura que habría recibido sobornos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht.

La investigación señala que dichos sobornos se pagaban a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de carreteras en el país y que, junto con otras personas, habría creado varias empresas para recaudar fondos producto de esos sobornos.

El Ministerio Público señala que Vargas Monroy supuestamente se encargaba de administrar, coordinar y reclutar personas que prestaban sus servicios laborales.

Según la investigación, las condicionaba para que figuraran como representantes legales de las entidades presuntamente utilizadas por Manuel Antonio Baldizón.

Durante la audiencia de este lunes declaran ante el tribunal algunos testigos, entre ellos un hombre que fue contratado como asistente contable. Posteriormente, se le hizo firmar un acta de constitución de una empresa de la cual fue nombrado representante legal, según la investigación.

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