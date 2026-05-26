Juez resuelve que menor quede bajo investigación tras hallazgo de cuerpo desmembrado en casa de zona 18

Un juez especializado en casos de adolescentes en conflicto con la ley penal resolvió que un adolescente de 16 años enfrente proceso penal por asesinato.

El adolescente fue conducido el domingo 24 de mayo en la colonia Santa Faz, zona 18, donde, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), fue sorprendido junto a un adulto cuando desmembraban el cuerpo de un hombre.

El menor quedó privado de libertad y se otorgó un plazo de dos meses al Ministerio Público para la investigación, según fuentes oficiales.

El juez también autorizó que la vestimenta y los zapatos del adolescente formen parte del expediente, porque presentaban manchas de sangre. Además, autorizó la extracción de información de celulares incautados.

El lunes 25 de mayo, un juez ligó a proceso a Diego de Jesús Herrera, de 28 años, alias “Psicópata”, por su presunta participación en el desmembramiento del cadáver en la zona 18.

El juzgador resolvió que Herrera enfrente proceso penal por asesinato y portación ilegal de armas de fuego.

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El domingo 24 de mayo, en una vivienda abandonada de la colonia Santa Faz, fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre de aproximadamente 25 años, según el informe de la PNC.

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