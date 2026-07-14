Jueza aplaza la continuación de la audiencia contra María Marta Castañeda por caso de ataque a fiscal Miriam Reguero

Debido a problemas de conexión y a la ocupación de salas de videoconferencia en centros carcelarios, la jueza Claudette Domínguez aplazó para este miércoles 15 de julio la continuación de la audiencia de etapa intermedia de María Marta Castañeda y tres presuntos pandilleros del Barrio 18.

Según las autoridades, los cuatro enfrentan un proceso penal por un ataque armado contra la fiscal del Ministerio Público Miriam Reguero Sosa, ocurrido en marzo del 2024.

En el ataque armado, un custodio y la madre de la fiscal murieron por impactos de bala.

María Marta Castañeda fue capturada en el parqueo de un centro comercial ubicado en la zona 6 del municipio de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Los indicios recabados durante la investigación apuntan a que Castañeda habría coordinado el tiroteo contra Reguero, perpetrado en la 9a. calle y avenida Reforma, zona 9, a pocos metros del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Ese día murieron Carlos Humberto González, de 55 años, guardia de la fiscal, y Miriam Sosa, de 65, madre de la funcionaria.

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El ataque fue ejecutado por cuatro hombres que vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC) y huyeron en motocicletas tras la balacera.

Las investigaciones revelan que Castañeda habría actuado por órdenes de su conviviente, Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias "el Lobo", cabecilla de la Rueda del Barrio 18.

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