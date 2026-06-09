Jueza dicta falta de mérito para el exministro de Comunicaciones Javier Maldonado

Justicia

Jueza dicta falta de mérito para el exministro de Comunicaciones Javier Maldonado

El exfuncionario afirmó que el caso se originó por un supuesto nombramiento que no le correspondía realizar.

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EXMINISTRO JAVIER MALDONADO RECIBE FALTA DE MÉRITO

Exministro de Comunicaciones Javier Maldonado -a la derecha- es beneficiado con falta de mérito. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El exministro de Comunicaciones Javier Maldonado fue beneficiado con falta de mérito en la audiencia de primera declaración celebrada este martes 9 de junio en el Juzgado Séptimo Penal, a cargo de la jueza Mónica Castillo.

La audiencia se desarrolló a puerta cerrada en la judicatura y, al salir de la sala, el exfuncionario explicó que el caso se habría originado por un supuesto nombramiento que no le correspondía realizar.

“Lo que les puedo comentar es que gracias a Dios se determinó que no había delito que perseguir, por lo cual ya salimos de este tema”, afirmó el exministro.

Agregó: “Como lo dije varias veces, era un tema de un nombramiento; de hecho, no fue un nombramiento, sino una delegación, pero ya gracias a Dios estamos solventando la situación legal, como se estimaba que iba a pasar”, indicó.

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Debido a que la audiencia fue a puerta cerrada, no se conocen con exactitud los hechos señalados por el Ministerio Público contra Maldonado.

Para leer más: Caso libramiento de Chimaltenango: José Luis Benito recibe condena mínima al aceptar cargos y PGN recusa a jueza

Se conoció que supuestamente era señalado por nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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