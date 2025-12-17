Caso libramiento de Chimaltenango: José Luis Benito recibe condena mínima al aceptar cargos y PGN recusa a jueza

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, aceptó cargos este miércoles 17 de diciembre y se declaró culpable de fraude por el caso Libramiento de Chimaltenango.

Ante la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, el exfuncionario admitió los cargos imputados por el Ministerio Público (MP) y fue condenado a cinco años de prisión. Sin embargo, recibió una reducción de pena al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, por lo que la condena quedó en dos años y seis meses, conmutables a razón de Q20 diarios.

Como parte de la sentencia, la jueza resolvió que Benito queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.

Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) recusó a la jueza Cruz por supuestamente emitir opinión al momento de resolver. Ahora, la Sala Segunda de Mayor Riesgo conocerá la recusación. Está pendiente la audiencia de reparación digna y que la sentencia quede firme.

“Megaobra” con derrumbes

El Libramiento de Chimaltenango fue construido durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, quien lo consideró una “megaobra”.

Desde su habilitación, la carretera ha registrado una serie de derrumbes que han puesto en riesgo la vida de los automovilistas. La obra tuvo un costo de Q550 millones.

Según registros judiciales, Benito estuvo en prisión preventiva dos años, cinco meses y tres días, por lo que tendría que cumplir una condena de 27 días.

Benito ya había aceptado cargos

El exfuncionario ya había admitido cargos el 14 de noviembre del 2024, y fue condenado a nueve años de prisión por el mismo delito, bajo la jueza Claudette Domínguez. Sin embargo, al acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, la pena fue reducida a cuatro años y seis meses.

Antes de la audiencia de reparación digna, la jueza Domínguez fue recusada por Benito, quien alegó que parcializó el proceso en su contra. Posteriormente, una Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó la recusación y trasladó el caso a la jueza Cruz.

Tras la sentencia de este 17 de diciembre, Benito dijo a la prensa que la recusación se ha vuelto una “práctica” de la PGN. Afirmó que el proceso ha sido desgastante para él y su familia.

Según el exministro, en la imputación del MP se le acusa de fraude por no verificar la experiencia del contratista al que se adjudicó un subtramo de 2.4 kilómetros de los 14 que conforman el Libramiento.

Explicó que para completar la obra se gestionó una ley de expropiación ante el Congreso, debido a que algunos propietarios no querían vender sus terrenos y los precios estaban sobrevalorados.

Benito aseguró que la imputación no detalla montos defraudados al Estado y reiteró que no hubo sustracción de fondos públicos, sobornos ni sobrevaloración.

Afirmó que el tramo está “en perfectas condiciones”, aunque no ha recibido mantenimiento, lo cual, según él, es responsabilidad de funcionarios y exfuncionarios que no han completado el proceso de recepción y liquidación de la obra, ya que se inició un proceso penal primero.

Jonathan Villatoro, abogado defensor, indicó que el proceso será elevado a la Sala Segunda de Apelaciones, que citará a las partes para que presenten sus argumentos conforme a la ley. Luego se resolverá si procede la recusación.

