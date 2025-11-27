Sala confirma a jueza Abelina Cruz a cargo del caso libramiento de Chimaltenango

Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazaron una recusación planteada contra la jueza Abelina Cruz, quien continuará a cargo del proceso por el Libramiento de Chimaltenango.

La resolución fue emitida el 24 de noviembre, luego de que José Muñoz y Boris Palma —implicados en el caso— recusaran a la juzgadora por considerar que sus resoluciones carecen de imparcialidad.

Suspenden audiencia

Para este jueves 27 de noviembre estaba prevista la audiencia de aceptación de cargos contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, acusado de fraude. Sin embargo, fue suspendida y se reprogramará en una nueva fecha que fijará el juzgado.

La reprogramación depende del traslado del expediente desde la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo hacia el juzgado de la jueza Cruz.

La obra, valorada en US$68.3 millones (unos Q528.6 millones), fue diseñada para aliviar el tránsito en la ruta Interamericana, pero actualmente muestra un deterioro considerable.

Tras su inauguración, ha sufrido múltiples derrumbes e inundaciones que afectan la movilidad.

