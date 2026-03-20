Jutiapa, Palencia y zona 18 marcan la ruta del caso de Pablo Aníbal Méndez Vega

La investigación por la muerte de Pablo Aníbal Méndez Vega comenzó el 28 de mayo del 2025, luego de que fuera reportado como desaparecido. Diez meses después, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (MP) capturaron a tres presuntos responsables.

El 28 de mayo del 2025, Méndez Vega salió de su domicilio en la zona 11 capitalina con el propósito de concretar la venta de un vehículo; sin embargo, ya no volvió a ser localizado, lo que llevó a sus familiares a denunciar su desaparición.

Ese mismo día, la Fiscalía contra Secuestros recibió la denuncia e inició las primeras diligencias, entre estas la revisión de cámaras de vigilancia y recorridos en el sector donde residía la víctima.

Tras varios días de búsqueda, el cadáver fue localizado en Palencia, en un inmueble que, según las pesquisas, había sido alquilado ese 28 de mayo.

De acuerdo con la investigación, el cuerpo fue hallado en estado de descomposición, envuelto en sábanas y con cal, para evitar el mal olor, señaló el MP.

Uno de los principales avances ocurrió el 4 de junio del 2025, cuando fue localizado el vehículo de Méndez en El Progreso, Jutiapa. Según el MP, este hallazgo permitió reconstruir parte de los movimientos de los implicados y establecer una posible ruta seguida tras la desaparición.

Las diligencias también permitieron identificar a la persona con quien Méndez Vega se reuniría el día de los hechos, así como el inmueble donde fue visto por última vez.

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El caso, pasó a manos de la Fiscalía Según la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del MP, y según un de las hipótesis es que el crimen esté relacionado con el robo del vehículo; sin embargo, no se descarta que también esté vinculado con la sustracción de dinero de una cuenta bancaria de una tía del fallecido, administrada por la víctima.

Como resultado de estas pesquisas, el 19 de marzo, la Policía Nacional Civil capturó en Vistas del Atlántico I y en la colonia Maya, zona 18, a Maryory S., sindicada de asesinato y robo agravado; a Erick L., de robo agravado, hurto agravado y asesinato, y a Darwin L., de robo agravado y asesinato.