Caso Édgar Gadiel Alvarado: acusado ahora enfrentará proceso por asesinato del niño

El 25 de diciembre del 2025 fue hallado muerto Édgar Gadiel Alvarado, de 5 años, en una propiedad de su familia, en San Juan Sacatepéquez, donde horas antes se celebraba un convivio. Fue en esa fiesta donde el menor fue reportado como desaparecido.

El principal sospechoso del crimen es un empleado del padre del niño, Marvin González Chinchilla, a quien ligaron a proceso penal el 29 de diciembre pasado por el delito de homicidio.

Al concluir esa audiencia, el padre de la víctima, Édgar Alvarado, dijo que podrían haber otros implicados en el caso.

Dos meses después, durante una audiencia de reforma del delito, que se llevó a cabo recientemente, el Juzgado Especializado en Delitos contra Menores de Edad aceptó la petición del Ministerio Público (MP) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN), y ahora González enfrenta un proceso penal por asesinato.

Durante la diligencia se demostró que Édgar Gadiel aún estaba vivo cuando lo metieron en una zanja, en un área de construcción de la finca del padre.

De acuerdo con lo expuesto por los fiscales, al niño le habrían echado agua mientras estaba en la zanja, lo que provocó la obstrucción de las vías respiratorias con agua y tierra.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó en diciembre pasado que la causa de muerte de Édgar Gadiel fue asfixia por obstrucción de las vías respiratorias.

Cronología del caso de Édgar Gadiel

La Fiscalía Municipal de San Juan Sacatepéquez del MP inició la investigación por la desaparición de Édgar, ocurrida el 23 de diciembre del 2025 durante un convivio en Rancho La Montaña, San Juan Sacatepéquez.

Esa fiscalía realizó las primeras diligencias en la finca y participó en la búsqueda del menor, luego de que se activara una alerta Alba-Keneth el 24 de diciembre.

El 25 de diciembre, el cuerpo de Édgar fue hallado en el mismo inmueble donde fue visto por última vez.

El caso fue asignado a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, que solicitó una orden de captura contra González Chinchilla por el delito de asesinato. González cuidaba los caballos de la familia Alvarado.

Durante la audiencia de primera declaración, el MP señaló a González como uno de los principales sospechosos de la muerte del niño.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), González estaba a pocos metros de donde fue hallado el cadáver. Se encontraba dentro de un camión y afirmó a los investigadores que se había recostado allí porque en su habitación había muchos zancudos.

González fue entrevistado por el MP y luego regresó a su vivienda en la aldea San Miguel Las Flores, Masagua, Escuintla, donde fue capturado el 28 de diciembre.

Por el crimen de Édgar, el Juzgado de Turno Especializado en Delitos contra Menores, a cargo de Cory Aguillón Martínez, lo ligó a proceso penal por homicidio.

En esa audiencia, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del MP había solicitado que el sindicado enfrentara proceso penal por asesinato, pero la jueza resolvió que no había indicios suficientes para tipificarlo como asesinato.

Luego, el caso pasó a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, que solicitó la modificación del delito con los nuevos indicios. El juzgado aceptó la reforma.