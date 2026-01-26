Juzgado cita al fiscal Rafael Curruchiche por la querella presentada por el presidente Bernardo Arévalo

El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), fue citado para audiencia en el Juzgado Séptimo Penal, por una querella en su contra promovida por el presidente Bernardo Arévalo.

La investigación se encuentra a cargo de la unidad de asuntos internos del Ministerio Público (MP), según confirmó una fuente judicial, que detalló que la audiencia está prevista para este martes 27 de enero a las 10 de la mañana.

El presidente presentó la querella contra el fiscal por los delitos de abuso de autoridad, infracción de privilegios, resoluciones violatorias a la Constitución, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y responsabilidad de funcionarios.

Arévalo presentó la querella contra el jefe fiscal luego de que el MP presentó el Caso Unops: Corrupción Presidencial, investigación que sugiere una serie de actos de corrupción para consolidar un acuerdo millonario con la entidad financiera en la compra de insumos médicos.

El caso contra el fiscal fue asignado al Juzgado Séptimo Penal, instancia que cuenta con dos jueces. El primero de ellos es Fredy Orellana, el segundo es la profesional Mónica Alejandra Castillo Rosales.

Uno de los dos jueces deberá conocer el caso promovido por el presidente contra el jefe fiscal, pero el primero de los juzgadores no garantiza confianza a los actuales funcionarios de gobierno.

Juzgado cita al fiscal Rafael Curruchiche a audiencia para evaluar medidas cautelares solicitadas por el presidente @BArevalodeLeon en una querella presentada en octubre del año pasado. El caso fue asignado al Juzgado Séptimo Penal quien citó al fiscal mañana a las 10 horas. pic.twitter.com/jcqKxqgU4Q — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) January 26, 2026

Diputados oficialistas, tanto de Movimiento Semilla como de Raíces, han promovido querellas contra el juez Orellana, por considerar que no es objetivo en las resoluciones judiciales.

Este juez tiene a su cargo el caso por aparentes ilegalidades en el proceso de conformación del partido político oficial, ordenando la cancelación de la agrupación.

Las medidas

En la querella que presentó Arévalo, en su calidad de ciudadano, se señala al jefe fiscal de seis delitos, motivo por el cual ahora el juzgado deberá analizar las medidas que el denunciante solicitó.

El documento refleja que se busca la emisión de una orden de arraigo contra Curruchiche, que de ser aceptada, le prohibiría al titular de la Feci salir del país.

El denunciante también está solicitando el embargo de todos los bienes inmuebles que pueda tener el jefe fiscal, estimando un aproximado en la denuncia de Q4 millones, cantidad, que según el documento, se busca como una posible reparación digna.

Sancionado

El fiscal Curuchiche ha liderado algunas de las investigaciones penales contra el gobierno de Arévalo, siendo una de ellas la que motivó la cancelación del partido oficial.

Curruchiche ha sido sancionado por la Unión Europea por ser considerado como un acto antidemocrático, junto a otras autoridades fiscales, entre ellas María Consuelo Porras, actual fiscal general.

La cúpula del MP ha sido cuestionada por sectores nacionales e internacionales por aparentemente hacer una persecución selectiva, señalamientos que la autoridad fiscal ha negado en todo momento.

La actual administración del MP concluye su segundo período constitucional en mayo del 2026, y el Congreso ya convocó a la postuladora que se tendrá que encargar de dirigir el proceso de renovación del MP.

Toda vez está comisión realice su trabajo y elabore una lista con los seis mejores candidatos, será el presidente Arévalo quien tendrá bajo su responsabilidad nombrar al nuevo fiscal general.