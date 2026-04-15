La CSJ otorga nueva licencia a juez Marco Antonio Villeda para que continúe como ministro de Gobernación

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) del Organismo Judicial respalda al juez Marco Antonio Villeda y le autorizó, en sesión plenaria, una nueva licencia, ahora por un año, para que continúe como titular del Ministerio de Gobernación.

El 17 de octubre del 2025, el Gobierno de Guatemala informó que el presidente Bernardo Arévalo designó a Villeda como ministro de Gobernación, tras la renuncia de Francisco Jiménez.

También informó en esa ocasión que el titular de esa cartera cuenta con una amplia trayectoria y reconocida experiencia en el servicio público.

El 22 del mismo mes, el pleno de magistrados de la CSJ le concedió permiso al juez Villeda para que asumiera el cargo en la cartera del Interior.

Villeda, catalogado por grupos sociales y la comunidad internacional como un “juez anticorrupción”, llegó a Gobernación tras una crisis en materia de seguridad derivada de la fuga de al menos 20 reos de la cárcel Fraijanes 2.

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El funcionario ocupa un cargo en el Tribunal Octavo de Sentencia, al que fue trasladado por disposición de la CSJ desde el Juzgado de Extinción de Dominio.

Participa en proceso de postulación

Actualmente, Marco Antonio Villeda participa en el proceso de selección de candidatos a fiscal general del Ministerio Público.

El 10 de abril, el funcionario presentó su plan de trabajo ante la Comisión de Postulación, en caso de ser electo fiscal.