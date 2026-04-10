Marco Antonio Villeda dice que de ser electo fiscal general la persecución será basada en evidencia y modernizaría el MP

La Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP) continuó este viernes 10 de abril con las entrevistas a los postulantes. En esta ocasión fue el turno del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien aspira a dirigir el ente investigador.

En su primera intervención, Villeda expuso ante la postuladora que ha sido un servidor público durante 35 años, como juez independiente y jurista.

Luego presentó su plan de trabajo, en el que destacó que propone un MP moderno, con visión, que investigue como debe ser, con independencia y que, además, persiga con estrategia. También que proteja a las víctimas con dignidad.

“Porque en mi calidad de candidato a fiscal general no vengo a continuar lo que está mal, créanme que sé lo que está mal porque lo he vivido desde adentro del Estado. Vengo a proponer soluciones, cuestiones medibles y hacer conciencia de la situación actual del Ministerio Público, para reconocer los errores y los problemas que hay, para poder enfrentarlos y proponer soluciones concretas”, afirmó.

Dijo que su plan abarca un MP que cumpla su función sin sesgos, con resultados medibles y enfocado en la protección a la víctima, que debe ser la razón de ser de la Fiscalía.

Añadió que sería un MP que tenga control sobre las actuaciones de los fiscales, con resultados concretos y medibles.

De ser elegido, trabajaría para que la persecución penal se aplique de igual manera para todos y no de forma selectiva.

Ejes para priorizar

Dentro de la política criminal, su plan contempla priorizar los fenómenos delictivos que impactan directamente a la sociedad, especialmente aquellos que se repiten con mayor frecuencia y afectan las actividades diarias de los ciudadanos.

También priorizaría una persecución basada en evidencia, porque en eso reside la objetividad con la que el MP debe actuar. Dijo que no se puede seguir pretendiendo que las acciones del MP se basen en denuncias de ciudadanos anónimos, pues debe ser un ente técnico, objetivo e imparcial.

Otro eje es fijar lineamientos técnicos homogéneos en las fiscalías, para que tengan un estándar de actuación o tramitación de los casos, aunque Guatemala tiene realidades distintas.

Su modelo de gestión requiere una estandarización de procesos, tableros de control por fiscalía, así como supervisión y control de calidad.

La estructura operativa de su plan contempla dirección y control de la persecución penal, capacidades técnicas, analíticas y probatorias, así como el fortalecimiento territorial e impacto estratégico contra estructuras criminales.

Una de las preguntas fue sobre la extinción de dominio en su plan, a lo que respondió que esta es una herramienta jurídica creada en el 2011 que al principio dio “magníficos” resultados con el impacto a estructuras criminales sólidas.

Dijo que había un equipo sólido en la Fiscalía de Extinción de Dominio, pero “fue desmantelado”.

“Desde hace cuánto no escuchamos que haya una investigación sólida y que impacte estructuras criminales en sus finanzas”, remarcó.

Indicó que la referida fiscalía debe ser reestructurada para impactar a las organizaciones criminales en las finanzas que les permiten operar.

También le indicaron que es “del círculo de confianza del Ejecutivo” y que, de ser elegido, cómo mantendría su independencia. Villeda respondió que decir que es del círculo de confianza “es muy aventurado”.

“No soy del círculo de confianza, pero sí ejerzo un cargo importante en el Ejecutivo”.

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Dijo que no viene del mundo de la política, sino de la judicatura, pues antes de ser ministro fue juez durante 30 años, lo que dejó clara su actuación como juez independiente.

Afirmó que, de asumir el cargo de fiscal, su lealtad estaría únicamente con la Constitución y, sobre todo, con las víctimas del delito, y que no puede tener lealtad con nadie más.

Agregó que respeta al presidente Bernardo Arévalo y trabaja con él, pero que, de ser elegido, debe hacer uso del principio de “ingratitud”, pues el cargo lo exige.

Añadió que uno de los errores de las últimas administraciones del MP es que han estado supeditadas al poder o completamente enfrentadas a este, cuando el fiscal general debe ser independiente.

Según Villeda, uno de los retos es la persecución penal basada en evidencia y debe haber buena comunicación entre el Ministerio de Gobernación y el MP.

Indicó que la reserva de casos ha sido constante y que la justicia necesita ser fiscalizada.

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