Ligan a proceso a segundo implicado en hurto de microbús de la Vicepresidencia

El Ministerio Público (MP) informó este martes 4 de noviembre que una persona fue ligada a proceso por dos casos de hurto agravado.

Según el ente investigador, en audiencia de primera declaración, la Unidad contra el Robo y Hurto de Vehículos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado logró que el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de turno dictara auto de procesamiento y prisión preventiva contra Isaías P.

El sindicado fue aprehendido el 30 de octubre de 2025, debido a que tenía dos órdenes de captura vigentes por el delito de hurto agravado en casos distintos, afirmó la fiscalía.

Explicó que el primer caso corresponde al hurto de un microbús gris, con placas de circulación O-066BBX, propiedad de la Vicepresidencia de la República, ocurrido en el estacionamiento de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

“En este caso también fue procesado Michels M., el 24 de julio pasado, por el mismo delito”, afirmó el MP.

De acuerdo con la fiscalía, el segundo caso está relacionado con un hecho ocurrido el 29 de enero en la zona 10 de la capital, donde una persona fue despojada bajo amenazas de muerte de una camioneta blanca, modelo 2019.

El robo tuvo lugar el 28 de diciembre de 2024. Seis días después, se presentó la denuncia y los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad ubicadas en el parqueo de la SAAS, en la 4a. calle y 6a. avenida, zona 1 de la capital.

Empleados de la Vicepresidencia consultaron al personal de seguridad de la SAAS por el microbús desaparecido; sin embargo, los agentes indicaron que el 28 de diciembre, a las 17.45 horas, un hombre retiró el vehículo del estacionamiento, aunque, según la denuncia, no labora para el Estado.

