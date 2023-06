Ligan a proceso a tres policías que usaban corridos para supuestamente alertar a narcos sobre operativos (y los millones que exigían por eso)

Los agentes fueron identificados como Diego Waldemar Pérez Orozco, Jairo Orozco Miranda y Yessica Ramos Cano.

Los tres agentes quedaron en prisión preventiva.

En el proceso, la Fiscalía contra la Narcoactividad presentó escuchas telefónicas en las que hay conversaciones entre Pérez Orozco y Orozco Miranda, quienes estuvieron asignados a la Unidad de Métodos Especiales de Investigación de la Policía Nacional Civil (PNC).

En las escuchas se reveló la forma en la que los agentes contactaron a narcotraficantes y les advertían que quienes llamaban eran “ángeles del cielo” que los ayudarían y no revelarían la información que tenían del tráfico de drogas.

Según las pesquisas, el grupo de agentes pidió hasta Q1 millón por colaborar con los grupos de narcotraficantes.

Según las investigaciones, los tres agentes policiales supuestamente le filtraban a los grupos de narcotráfico los detalles de operativos para que con ello evitaran capturas.

Con un corrido

Según los primeros detalles del caso, los policías filtraban información y usaban claves para alertar de operativos policiales, para enviar esos avisos trataron de ocultar mensajes usando como lenguaje de comunicación los extractos de una canción del género grupero.

“Compa me ya cayó un ángel del cielo, no tiene balas el fierro, ya todas se me acabaron”, es una de las frases de la canción que los agentes usaron para alertar a los narcotraficantes de la presencia de la Policía.

Hay otra frase de la canción que también se usó para alertar: “Ya me torcieron en la movida”.

En las llamadas telefónicas los agentes habrían reproducido los extractos de la canción como clave de comunicación con los narcotraficantes.

La canción es de la agrupación Marca Registrada y se titula: “El rescate”.