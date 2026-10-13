Ligan a proceso penal a “Mango” y “Pulga”, cabecillas del Barrio 18, por caso de explotación sexual de adolescentes en cárceles

El Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas ligó a proceso penal a Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, alias Mango, y a Brayan Inés Gámez Reyes, alias Pulga, señalados como cabecillas del Barrio 18, en el caso Adolescentes en Peligro, que investiga el traslado de adolescentes a centros carcelarios para su presunta explotación sexual.

De acuerdo con la información de la resolución judicial, Ojeda Valenzuela fue ligada a proceso penal por los delitos de trata de personas, explotación y trata de personas en su modalidad de reclutamiento. Mientras que Gámez Reyes enfrentará a justicia por el delito facilitación, promoción y favorecimiento de prostitución.

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) presentó videos, fotografías, información extraída de teléfonos celulares y declaraciones de víctimas para explicar cómo habría funcionado la estructura que facilitaba el ingreso de adolescentes a la cárcel Fraijanes 2 y al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

Así habría operado la estructura

Según la investigación del MP, las adolescentes eran trasladadas a los centros carcelarios con la excusa de que visitarían a familiares privados de libertad.

Para facilitar los ingresos, la estructura habría utilizado constancias falsas que permitían presentar a las adolescentes como parientes de los reclusos.

La Fiscalía sostiene que estos mecanismos eran parte de una operación destinada a llevar a las víctimas al interior de las cárceles, donde presuntamente eran explotadas sexualmente.

Los investigadores documentaron traslados de adolescentes el 12 de marzo, el 5, 6 y 7 de abril y el 5 de mayo del 2023.

El MP también efectuó diligencias de vigilancia contra Alis María Montenegro Ibáñez, señalada dentro de la investigación como la cabecilla de la estructura que trasladaba a las adolescentes.

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Investigación alcanza a guardias penitenciarios y otros señalados

El caso Adolescentes en Peligro inició en mayo del 2024, cuando el MP informó sobre una investigación que involucraba a 42 personas.

Entre los señalados figuraban 23 guardias del Sistema Penitenciario, un agente de la Policía Nacional Civil, ocho particulares, tres adolescentes y siete pandilleros privados de libertad.

¿Quién es alias Mango?

Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, conocido como Mango u Only, es identificado por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) como uno de los cabecillas del Barrio 18 que dirigía actividades delictivas desde la cárcel Fraijanes 2.

Según un análisis de esa unidad policial, Ojeda Valenzuela estaba vinculado con la coordinación de asesinatos, extorsiones y otros hechos delictivos desde prisión.

Las investigaciones también establecieron que mantenía una relación cercana con Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias el Lobo, señalado como uno de los principales cabecillas del Barrio 18.

De acuerdo con la Dipanda, Ojeda Valenzuela y su familia adquirieron vehículos que eran utilizados como taxis piratas en las colonias Maya, Atlántida, El Limón y Juana de Arco, zona 18.

¿Quién es alias Pulga?

Brayan Inés Gámez Reyes, alias Pulga, fue identificado por las autoridades como cabecilla de la clica Solo Raperos del Barrio 18.

El 24 de febrero del 2018 fue capturado durante allanamientos efectuados por la Policía Nacional Civil (PNC) en el residencial Jardines del Norte, zona 18.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad localizaron cinco armas de fuego, entre ellas fusiles de asalto, así como silenciadores, municiones, teléfonos satelitales, chalecos antibalas y aproximadamente dos kilos de cocaína.

Según la información divulgada entonces por el Ministerio de Gobernación, Gámez Reyes recibía órdenes directas de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias el Lobo.