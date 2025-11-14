Madre pide auxilio y pobladores interceptan picop para evitar secuestro de su hija

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 14 de noviembre que, en la aldea Canlun I, Panzós, Alta Verapaz, agentes detuvieron a cuatro presuntos secuestradores.

Se trata de Dennis “N”, de 36 años; Pedro “N”, de 25; Ángel “N”, de 24, y Raymundo “N”, de 36.

Según la PNC, los cuatro son señalados por un grupo de personas de intentar secuestrar a una menor de 13 años.

“La progenitora observó cuando, con lujo de fuerza, intentaban subir a la menor a un picop con placas P-250LGJ, y pidió auxilio a los comunitarios”, añadió la PNC.

Ante la alerta, un grupo de vecinos interceptó el picop y entregó a los ocupantes a agentes de la PNC.

En el vehículo fue localizada una carabina calibre 300 BLK, marca Sig Sauer, con dos cargadores y 47 municiones.

Los agentes también decomisaron una caja con 20 municiones más del mismo calibre.

