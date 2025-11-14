Madre pide auxilio y pobladores interceptan picop para evitar secuestro de su hija

La PNC capturó en Alta Verapaz a cuatro hombres señalados de intentar secuestrar a una niña.

Momento en que agentes capturan a cuatro presuntos secuestradores en Panzós, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 14 de noviembre que, en la aldea Canlun I, Panzós, Alta Verapaz, agentes detuvieron a cuatro presuntos secuestradores.

Se trata de Dennis “N”, de 36 años; Pedro “N”, de 25; Ángel “N”, de 24, y Raymundo “N”, de 36.

Según la PNC, los cuatro son señalados por un grupo de personas de intentar secuestrar a una menor de 13 años.

“La progenitora observó cuando, con lujo de fuerza, intentaban subir a la menor a un picop con placas P-250LGJ, y pidió auxilio a los comunitarios”, añadió la PNC.

Ante la alerta, un grupo de vecinos interceptó el picop y entregó a los ocupantes a agentes de la PNC.

En el vehículo fue localizada una carabina calibre 300 BLK, marca Sig Sauer, con dos cargadores y 47 municiones.

Los agentes también decomisaron una caja con 20 municiones más del mismo calibre.

