Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones rechazaron el recurso legal planteado por los abogados defensores del exfiscal Stuardo Campo y confirmaron que continuará en prisión preventiva, según se informó este viernes 20 de noviembre.

Los abogados de Campo buscaban anular la ampliación del plazo de prisión preventiva solicitada por el juez tercero penal, Víctor Cruz.

En su resolución, la Sala argumentó que no dio lugar a lo solicitado porque la prórroga de la prisión preventiva ya había sido autorizada el 7 de noviembre del 2026, antes de que la defensa de Campo presentara su solicitud.

También argumentó que dejar de autorizar la referida prórroga podría vulnerar el debido proceso, pues colocaría a la persona privada de libertad en una situación de detención carente de respaldo legal.

El 17 de noviembre, el equipo legal del exfiscal Stuardo Campo presentó una acción ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para oponerse a la solicitud de prórroga de la prisión preventiva presentada por el juez Víctor Cruz, del Juzgado Décimo Penal, en el caso Zolic.

Los abogados señalaron que el 1 de diciembre Campo cumplirá tres años en prisión y que, en este expediente, se han suspendido 18 audiencias sin que se resuelva la etapa intermedia.

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Indicaron en esa ocasión que la ley establece que la prisión preventiva no puede superar un año; sin embargo, se pueden solicitar prórrogas cuando sean necesarias.

Según los abogados, estas solicitudes y sus resoluciones deben estar debidamente fundamentadas y analizadas conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, se debe determinar si la prisión preventiva sigue siendo necesaria, razonable y proporcional.

Además, pidieron que se analice la opinión emitida en mayo por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que calificó de arbitraria la prisión preventiva de Stuardo Campo y estableció que el Estado debe subsanar esta violación de sus derechos humanos mediante su liberación inmediata.

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