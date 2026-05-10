Más de 50 motoristas sancionados en operativo contra carreras clandestinas en la Interamericana

Justicia

Más de 50 motoristas sancionados en operativo contra carreras clandestinas en la Interamericana

La Policía Nacional Civil reforzó los controles en la ruta Interamericana este 10 de mayo para evitar carreras clandestinas. Entre las sanciones impuestas destacan faltas por licencias vencidas y escapes modificados.

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Conductores de motocicleta fueron inspeccionados en un operativo preventivo de la PNC en San Lucas Sacatepéquez, como parte de las acciones para evitar carreras clandestinas y fortalecer la seguridad vial. (Foto Prensa Libre: PNC).

Agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ejecutan un operativo preventivo en el kilómetro 30 de la ruta CA-1 Occidente, enfocado en conductores de motocicletas.

Los agentes policiales verifican en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, que los motoristas porten la documentación respectiva, como licencia de conducir, tarjeta de circulación y calcomanía.

La PNC asegura que el objetivo es evitar carreras clandestinas y comportamientos que pongan en riesgo la seguridad vial y la vida de terceros.

La Policía recomienda conducir con precaución, portar documentos y placas visibles, evitar maniobras peligrosas y colaborar con las autoridades.

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Las autoridades, hasta el momento, han identificado a 255 personas, solicitado 197 solvencias e impuesto 53 multas por los siguientes motivos:

  • Modificaciones en escapes
  • No portar licencia o tenerla vencida
  • Llevar a cabo maniobras temerarias no permitidas en la vía pública

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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