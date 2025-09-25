Migrante guatemalteca habría sido entregada a personas mexicanas que exigieron altas sumas de dinero para liberarla

Justicia

Migrante guatemalteca habría sido entregada a personas mexicanas que exigieron altas sumas de dinero para liberarla

MP informó que desarrolla allanamiento en Nebaj por caso de migrante de que fue reportada desaparecida.

|

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, dirige este jueves 25 de septiembre una diligencia de allanamiento, inspección y registro en la aldea Xexuxcap, municipio de Nebaj, Quiché.

Según el Ministerio Público (MP), la acción da seguimiento a una denuncia presentada por familiares de una mujer migrante, quien fue reportada como desaparecida tras haber sido trasladada de forma ilegal hacia Estados Unidos por un presunto traficante de personas —dedicado al coyotazgo—, originario de esa misma comunidad.

Las investigaciones preliminares indican que el sindicado habría entregado a la víctima a personas mexicanas, quienes posteriormente exigieron altas sumas de dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

El MP afirmó que la mujer migrante ya se encuentra de regreso en territorio guatemalteco.

EN ESTE MOMENTO

El Mintrab aclaró que, aunque tanto la visa H-2A como la H-2B permiten trabajo temporal en Estados Unidos, no gestiona la visa H-1B, cuya diferencia principal radica en el tipo de empleo: agrícola o no agrícola para las H-2, frente a profesional para la H-1B.

Visas H-1B: Mintrab aclara si su programa de trabajo temporal será afectado por nueva tarifa de Trump

La Comisión Nacional del Salario recibió los los informes de las comisiones paritarias para fijar el salario mínimo del 2026, los cuales analizará. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Surgen dudas si delegados del Gobierno pueden proponer alza salarial desde comisiones paritarias y piden consultar a PGN

Mediante estas diligencias, la Fiscalía pretende fortalecer la investigación, con el fin de establecer la responsabilidad penal de los presuntos implicados.

También recabar los indicios suficientes, necesarios, idóneos y legales para someterlos a proceso penal.

Para leer más: PNC explica dónde operaba banda que secuestraba migrantes y exigía hasta Q46 mil para liberarlos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Migrantes Nebaj Quiché Tráfico de personas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS