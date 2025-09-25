Migrante guatemalteca habría sido entregada a personas mexicanas que exigieron altas sumas de dinero para liberarla

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, dirige este jueves 25 de septiembre una diligencia de allanamiento, inspección y registro en la aldea Xexuxcap, municipio de Nebaj, Quiché.

Según el Ministerio Público (MP), la acción da seguimiento a una denuncia presentada por familiares de una mujer migrante, quien fue reportada como desaparecida tras haber sido trasladada de forma ilegal hacia Estados Unidos por un presunto traficante de personas —dedicado al coyotazgo—, originario de esa misma comunidad.

Las investigaciones preliminares indican que el sindicado habría entregado a la víctima a personas mexicanas, quienes posteriormente exigieron altas sumas de dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

El MP afirmó que la mujer migrante ya se encuentra de regreso en territorio guatemalteco.

Mediante estas diligencias, la Fiscalía pretende fortalecer la investigación, con el fin de establecer la responsabilidad penal de los presuntos implicados.

También recabar los indicios suficientes, necesarios, idóneos y legales para someterlos a proceso penal.

